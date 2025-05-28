盧冠廷與妻攜手半世紀 漫步100分人生路 (22:55)

盧冠廷相隔9年，下月再踏紅館舞台，形容這次演唱會是圓一個心願。回顧他的音樂路，從美國酒吧駐場歌手，到憑《天鳥》打開香港樂壇大門，這位音樂人歷經起跌，終於在創作中找到自己的位置。與太太唐書琛攜手半世紀，不僅共譜金曲，更在人生路上相互扶持，他對現狀心滿意足，能用音樂立足多年至今，養得起老婆，這一生已是100分！

6月舉行的《My Music‧My Life 盧冠廷一生所愛演唱會2025》，對現年74歲的盧冠廷是一個心願。「多年來，創作了那麼多作品，如能在一個晚上與歌迷共聚一堂，會是很開心的事。」盧冠廷自幼隨家人移居美國，早年在酒吧駐場演唱，並於1977年在《全美歌曲創作大賽》奪冠。然而，未獲唱片公司青睞，他決定轉戰亞洲，參加日本的《世界歌謠祭》及香港的《香港流行歌曲創作歌曲邀請賽》，但成績未如理想，連續兩年躋不進三甲。儘管最終獲唱片公司邀約，卻因市場潮流未能即時推出作品，令他的音樂夢想一度受挫。「原以為機會來臨，沒想到簽約後等待了5年。當時流行《小李飛刀》，我唱英文歌曲，不合潮流。」發展未如理想，盧冠廷轉往高級酒店當駐場歌手，其間結識了當時在酒店任高層的唐書琛。兩人相約在酒店午膳，違反了高低層員工不能共同用餐的規定，盧冠廷因此被解僱。「駐場歌手是較低職級員工，不知道那個德國籍老闆是否喜歡唐書琛，當時只解僱了我。我當時血氣方剛，進入房間說了些不好聽的話，並將桌上物品掃落地。對方隨即表示，全港的高級酒店不會聘用我，我只好到夜店唱歌。在夜店演出，不時要唱客人要求的歌，因而鍛練了唱廣東歌的技巧。當時張德蘭的《相識也是緣份》極流行，我經常在一晚內反覆演唱。有位大哥不斷點唱，揚言不唱的話就打我一拳。」

長期演唱別人作品，盧冠廷漸感乏味，計劃離開。他在離開前創作歌曲《天鳥》抒發情感，未料此曲竟促成其出版個人專輯。「原本打算離開前將歌曲交由林子祥演唱，他適合『嗌歌』，就讓他『嗌』，沒想到唱片公司老闆聽完《天鳥》即邀我簽約，並決定為我推出專輯。幾十年後，我問林子祥，才知他從未聽過此曲。幸好他沒唱這首歌，否則我或失去發行作品的機會。」《天鳥》、《一生所愛》、《陪着你走》以至今年推出的《陪着我走》都是盧冠廷寫曲、唐書琛寫詞的作品。「我幸運地和太太在音樂上有這個緣分，她作到這麼好的歌詞，我又能寫出動聽旋律。」盧冠廷稱，並非所有情歌均承載着他與太太的愛情經歷。「《一生所愛》與太太無關，其創作靈感源於劉鎮偉所述的跨越500年也沒結果的愛情故事，乃電影情節所引發。這首歌真的很浪漫，是可遇而不可求之作；至於《陪著你走》，我原以為太太是為我而作，原來不是，她坦言其中1、2句歌詞是回憶前度所寫。儘管如此，我相信新作《陪着我走》，她是真的為我們而寫。」盧冠廷認為，作為創作人，能擁有那麼多經典金曲已是夫復何求。「我已很滿足，身為一個有學習障礙、難以獲聘的人，能夠找到自己的音樂並立足多年，不僅養活太太，更獲得『終身成就獎』，已經100分﹗」

與太太唐書琛相愛半世紀，盧冠廷坦言夫妻間雖時常爭吵，但愈鬧愈精彩。他分享維繫愛情的秘訣，要適時妥協，避免無謂爭執。「有時要認『矮仔』，男人要懂得忍讓，大方一點。忍讓不等於無能或輸，是代表更勝一籌。女人要人哄，也很易哄。」兩人出席何種場合也手牽手，他笑言不能沒妻子在旁。「我連自己的姓名也寫不到，所以永遠要低聲下氣，她要欺負就欺負吧。」結婚40多年，盧冠廷與太太一直二人世界，他坦言從沒想過生兒育女。「我很擔憂下一代遺傳到學習障礙，並非每個人如我般幸運，能夠找到技能發揮和生存。100萬名患者中，僅有1個能出人頭地，因此風險極高。有人認為孩子天生天養，這個想法會害死人。我們的決定是負責任的選擇，並無遺憾。養兒未必能防老，我們夫妻現在生活自由自在，已很開心。」

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（即時娛樂）