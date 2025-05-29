Edan推薦AK畀謝君豪合演舞台劇 撐隊友新歌MV冇抄橋 (20:33)

謝君豪憑舞台劇《天下第一樓》膺劇帝，他表示很開心，打算邀請劇中演員食飯慶祝，笑指可能演員腳頭好，帶旺他得獎。（林蘊兒攝）

謝君豪、呂爵安（Edan）、練美娟、廖子妤、栢天男等，今天（29日）宣傳ViuTV原創劇《光明大押》。Edan、廖子妤、練美娟分別寫上想當押最珍貴的東西，Edan搞笑地寫「娟姐的下半生」，但金額僅值5元；自覺肥胖的練美娟寫「四両肉」，廖子妤則寫「香港電影金像獎最佳女配角獎座」。

謝君豪首次擔任劇集監製兼主演，辛苦程度到「人都癲」，還謙稱首次做監製，當自己是新人，但辛苦也值得。謝君豪親選Edan拍劇，仍未想到想跟哪位MIRROR成員合作。Edan推薦好兄弟江𤒹生（AK）：「因為豪哥最近欣賞AK舞台劇，大讚他表現好，下次可以考慮一齊演舞台劇，隊友想有演出，可以來巴結我。」Edan在劇中分別跟廖子妤及陳紫萱有感情線，練美娟聞言自薦下次拍劇演Edan女友。

提到AK新歌《心死了幾百次》MV內，AK瞓棺材一幕被質疑抄橋。Edan力撐隊友說：「見好多MV都有類似瞓棺材情節，可能大家放大，現時網上資訊太發達，隨時一句話就變成風波，有些是少許個人主觀看法。相信不是抄襲，正如MV導演都解釋，其實有不同包裝，大家應該輕鬆少少去看件事。」

Edan在《呂濤米Lo 花Son Show》中，Edan跟花姐（黃慧君）深情對話感動到眼濕濕。他解釋由出道開始，花姐很愛惜和緊張他們，大家經歷很多事情，希望減輕花姐負擔，而不再令她擔心，他說：「花姐本身只是監製，不需要太多，但她好惜我們，關係進化到由經理人簡直變到似阿媽，大家現在所有事，包括感情事都可以講。花姐以前很霸道，現在就較為慈母，她是虎媽又慈媽。我以前報喜不報憂，就是不想令花姐擔心，經過今次對話後，發覺大家好似都更親近。」談到節目與贊助旅行社之間的風波，Edan表示早前不在港，去了日本工作，對事件不太清楚。

（即時娛樂）