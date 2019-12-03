Bella著男友生前外套帶「溫暖」回家 高以翔遺體抵台 12．15舉行告別式

Bella（箭嘴示）陪男友高以翔遺體由上海返台，她身穿的黑色外套，被認出是高以翔（右圖）到寧波拍《追我吧》前穿著的，她要帶着高以翔的溫暖回家。

【明報專訊】高以翔於11月27日拍攝浙江衛視節目《追我吧》猝死，終年35歲。經過6日，高以翔遺體昨日由上海運返台灣，由女友蘇湘涵（Bella）與二哥高宇橋陪伴抵桃園機場。高以翔的大哥早到靈堂安排，再跟法師到機場會合高宇橋等，護送弟弟高以翔「回家」。到場的粉絲見高以翔的水晶棺運出時，傷心哭道：「高以翔回家了！」高以翔的告別式於12月15日舉行，父母白頭人送黑頭人，親到靈堂打點。女友Bella由上海返台穿著的黑色外套，有粉絲認出是出事前高以翔抵寧波準備錄節目時穿的，她帶着男友的「溫暖」回家，令人心酸。

圖片：自由時報、中國時報

高以翔參與內地綜藝節目《追我吧》拍攝時倒地昏迷，經過3小時搶救不治逝世。昨日凌晨4時許，靈車抵杭州殯儀館，不少粉絲通宵陪伴偶像，當停屍間打開後，粉絲們邊流淚邊雙手合十祝禱。靈車駛出後，大批粉絲追着，有高呼「不要走！」靈車駛往上海準備運高以翔的水晶棺上飛機回台。昨日到台灣桃園機場接機的除了高以翔的家人，還有不少粉絲，水晶棺運出時，眾人哭着說：「高以翔回家了！」靈柩運出時下着細雨，有網民指天也哭了。

父母選帥氣遺照不想太悲傷

下午4點許，法師與二哥高宇橋抵殯儀館，大哥捧着高以翔牌位進入靈堂，高父不忘大聲對現場媒體說：「大家辛苦了！」問到兒子回家是否放下心頭大石？高父說：「那是當然的。」高母則在親友攙扶下低頭沉默不語。靈堂佈置完成後，經理人公司公布高以翔遺照，高父母特地選用兒子生前在泰國雜誌拍的帥氣照片，符合兒子向來貼心溫暖的作風，不希望大家太悲傷，也是高母心中兒子最帥氣的模樣。遺照中高以翔身穿白色帥氣西裝，面露陽光燦爛笑容。靈堂佈置以白色典雅為主，並擺滿鮮花及花籃，靈堂門口則有粉絲獻上鮮花、小卡片哀悼偶像。其中有寫着「天堂不會再有意外」。

Bella哭腫雙眼「放心高飛」

高以翔女友蘇湘涵（Bella）陪男友遺體由上海返台，穿著黑色外套，有粉絲認出是高以翔到寧波準備拍攝《追我吧》前穿著的，相信這件外套對Bella有特別意義，她帶着高以翔的溫暖回家。她後來換過衣服再到靈堂，雖然戴着黑眼鏡，但也遮不住紅腫的雙眼。Bella與高以翔天人永隔，她送的花圈寫着：「志翔（高以翔本名）安息，放心高飛」。Bella的父母送的花籃則寫着「奔夢離家飛翔去，再續情緣入夢來」。林志玲送上的花籃，以「溫煦如你，放心飛翔」表心意。

高以翔遺體將安葬於新北市金山區金寶山墓園，至於土葬或是火化後安置在金寶山墓園內仍未公布。鄧麗君、導演胡金銓等名人也安葬於金寶山墓園。

陳偉霆悼念 望阻止意外發生

陳偉霆也參與《追我吧》，高以翔出事時他在現場，為此情緒低落，昨在微博發文悼念高以翔。他寫道：「那天是我們第一次見面，休息室的打招呼，讓我一下子就覺得親近起來，在錄製時的『T台環節』，你最後一個出場，在那一刻，我覺得你就是這個台上最帥最有型的男人。這之後的畫面我回憶了很多遍，我很希望來得及阻止一切的發生，希望我們可以不止認識這一天的時間。這些天，我也從那些更早認識你的人那裏，了解到更加完整的你，一如我短暫印象中的溫暖、謙遜、善良。今天你就回家了，你一定會在那個世界過得很好，我相信。」