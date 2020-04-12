張松枝自揭當年劈炮原因 「要我演一句對白路人甲」

【明報專訊】張松枝是綠葉王，他16歲被發掘做模特兒開始，拍下過千首卡拉OK的MV，之後拍攝不少劇集及電影，2012年離開無綫往外闖。早前他在ViuTV劇集《二月廿九》飾演辰叔一角，備受讚賞。他接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，談到1990年代初，他曾日拍4首歌、日入過千元，但因年輕花費大，剩錢不多。他說：「年輕一定大使，又買衫又去蒲，之後入TVB人工不高，也是沒錢剩的原因。」

高層每次都說將有好角色

張松枝提到1994年因無綫成立經理人部門，他獲邀加盟，並因劇集《茶是故鄉濃》被定型為「御用二世祖」。他早年演奸角爆騷，收入還算可以。2008年他結婚後便想過不再續約離巢，但那時高層每次都說之後有好角色給他，他才留下來，只是公司政策令合約轉變，收入根本不能生活，令他心灰意冷。至2012年決定劈炮的導火線，是有助理編導找他演只有一句對白的路人甲角色。他說：「我沒幻想過當主角，做到二線便心足。但之後的角色戲分愈來愈少，該助導稱監製好想我演那個角色，我收到劇本後，發現角色名都無，只是大班人喊一句：『你好快啲還錢！』我便決絕不接，也對公司再沒任何期望。」

感激太太無私付出

張松枝2008年跟林峯的女化妝師結婚，翌年誕下兒子。張松枝感激太太一直支持他離開無綫，以及無私對家庭的付出。他失意時，許多家庭支出也是太太負責，作為男人，像是欠了太太很多，希望將來能夠補償。

娛樂組