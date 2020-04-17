【開箱】《紙房子》教授變賤男 西班牙燒腦片《幻象》戲院唔上Netflix照播

【明報專訊】西班牙劇集《紙房子》第4季剛於本月初在串流平台Netflix上架，甫推出即登上本地最受歡迎影視排行榜冠軍，可見捧場者眾。劇中飾演犯罪天才「教授」的西班牙男星Alvaro Morte，為救女友「里斯本」不惜以身犯險，愛得轟烈又專一。可惜《紙房子》今季只得8集，打劫西班牙銀行的行動尚未結束，叫粉絲心癢難當，幸好Alvaro Morte主演電影《幻象》（Mirage）同樣「燒腦」，加上《死無對證》西班牙名導Oriol Paulo操刀，正好趁《紙房子》第5季推出前，讓大家望梅止渴。

兩岸上映香港冇影

《死無對證》2017年在港上映，由於口碑極佳，映期超過250日，就連賣座韓片《與神同行》監製亦已購入版權，準備翻拍韓版，可見Oriol Paulo被喻為「西班牙懸疑片大師」實在名不虛傳。

拍罷《死無對證》後，Oriol Paulo隨即製作新片《幻象》，去年在台灣及內地（改名《海市蜃樓》）開畫，香港卻上映無期，令到港迷無緣欣賞到《紙房子》男主角Alvaro Morte跟《胡莉糊濤》女星Adriana Ugarte合演的「燒腦」佳作。同年Netflix購入播映權，但未有大肆宣傳，令到不少港迷再次「走寶」。

浪漫離奇愛情故事

《幻象》延續Oriol Paulo前作如《死無對證》、《屍＋偵探》等懸疑風格，未到結局都難以預計一眾主角下場，然而在科幻和解謎的包裝下，《幻象》其實是一齣浪漫離奇的愛情電影，再一次令人「估佢唔到」。

故事講述1989年發生一場特大暴風雨，男孩尼可偶然揭發鄰居殺妻事件，結果在荒忙逃走下，慘遭汽車撞斃。事隔25年後，Adriana Ugarte飾演人妻薇拉，一家三口巧合地搬進尼可舊居，並於儲物室發現一部手提攝錄機，結果在另一場暴風雨來臨時，薇拉意外透過攝錄機穿越時間黑洞，並提示尼可避過死劫。不過，由於此舉已改變歷史軌迹，令薇拉痛失所有：Alvaro Morte飾演大衛不再是她的老公，女兒亦不曾存在。

薇拉痛不欲生，為了彌補過錯，她先報警求助，在年輕探員陪同下逐一確認她的改變，包括大衛已另娶別人，幼稚園亦沒有女兒入學紀錄等，這些不可思議的「蝴蝶效應」，完全摧毁她的人生。電影最有趣之處，是透過剖白薇拉「喪女之痛」，同時揭開歷史改變前後的真相，結果發現曾經深愛她的丈夫，背後原來隱藏不為人知的秘密，正如她的鄰居、朋友、同事亦一樣，人人都有另一副面孔，如果不是時空轉移，這些秘密隨時埋藏一世。

兇案揭示家庭真諦

到底薇拉最後能否力挽狂瀾，再次改變歷史，令到女兒重投懷抱？還是留待觀眾自行拆解謎團。不過，可以肯定的是Oriol Paulo自編自導《幻象》，燒腦程度絕對不止於此，因為劇情還未交代男孩尼可大難不死後，究竟何去何從？另外，假如薇拉女兒再次出現，那麼大衛又會否照舊是她夫婿？

如先所言，《幻象》劇本高明之處，正是把一個出人意表的愛情故事，換上科幻懸疑題材作包裝。薇拉在「搵女」過程中，逐步發現家庭的真諦，這跟前作《死無對證》可謂不謀而合。如果《死》片曾帶給你驚喜，《幻象》應該不會讓你失望。