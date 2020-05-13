【開箱】《女神撞正基OL》 偷龍轉鳳「泰」瘋狂

阿拉雅一人分飾兩角，既是泰國「女神」，亦是街邊小販。

【明報專訊】在新冠病毒肺炎疫情影響下，本港戲院自3月28日起全面停業，直到本月8日才重開。首輪開畫電影除了在停業前已經放映的《喋血戰士》之外，被迫延期的作品亦終於登場，包括原定4月上映的泰國喜劇《女神撞正基OL》，落實明日（14日）在港上映。

素人變身女神

《女神撞正基OL》講述4名老友鬼鬼的男同性戀者兼網絡紅人（簡稱KOL），某日遇上泰國「女神」Cathy，女方因4人而意外昏迷，令她的拍攝工作或被取消，4人面臨數千萬元的巨額索償。就在絕望之際，發現一名與Cathy長得一模一樣的少女，4人決定為少女進行地獄式訓練，把她改造成為「女神」來完成工作。

《女神撞正基OL》出自泰國賣座喜劇《出貓特攻隊》及《大佬可以退貨嗎？》同一製作公司，改編自當地電視劇《娘娘腔日記》（Diary of Tootsies），先後在2016及2017年推出第1、2季，電影角色與劇情均是延續該劇而來。

《娘娘腔日記》講述劇中主角：吉仔（帕培莎亞蘇飾）、阿波（湯齊湯古東飾）、金仔（域登恩亞拉王飾）及阿叻（比莎雅古斯尼飾），如何認識並結為死黨的過程，側寫4人自身、家庭及感情等問題。劇集推出後，在當地引起極大迴響，特別是吉仔的三角戀事，周旋於兩名「男友」拓也及阿榮之間，一度成為劇迷討論焦點。

去年票房冠軍

該劇宣布原班人馬開拍電影，去年12月在泰國上映，首日票房錄得5500萬泰銖（約1347萬港元），成為去年最高開畫票房的本土電影。截至去年底，此片累收1.44億泰銖（約3528萬港元），超越《去吧！女神兵團》榮登去年泰國片票房冠軍。

《女神撞正基OL》成功打破電視劇的框架，關鍵人物是新加盟、有「泰國范冰冰」之稱的英泰混血兒阿拉雅凱格特（Araya A. Hargate）。阿拉雅雖然已經是兩子之母，但仍是泰國影迷心目中的時尚女神，多次亮相國際影展的紅地氈。

笑聲對抗疫情

阿拉雅在新片一人分飾兩角，分別飾演人氣女星Cathy及大牌檔小販阿南。她為演好角色，放下女神包袱，扮成舉止粗鄙的小販，其中一幕講述她在大牌檔一邊下廚，一邊呼喝客人，便充滿喜劇感。

負責執導《女神撞正基OL》的基蒂帕湯阿姆，其實也是電視劇的導演與編劇，今次首執電影導筒，為新片保留原汁原味。雖然戲中主角是跨性別人士，不過，導演不想觀眾聚焦在這個群組上。事實上，如果把跨性別、同性戀等標籤撕走後，此片根本就是一齣大眾化電影，故事探討4位男主角的愛情、工作、家庭與生活，觀眾亦會有共鳴，加上角色以誇張搞笑的手法，面對生活上的不如意，放諸疫情陰霾下，倒也有減壓作用。

上映日期：5月14日