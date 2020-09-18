泰劇《因為我們天生一對》兩男神再合作 Bright重演《流星花園》道明寺

扮演泰版杉菜的Ton Tawan，眼神流露不服輸的傲氣，獲讚是合適人選。

泰版《流星花園》劇中扮演「F4」的人選已定，網民反應有讚有彈。

【明報專訊】改編自日本漫畫《花樣男子》的電視劇《流星花園》，自2001年至今，先後推出台灣、日本、韓國及內地等多個版本，質素參差不齊。泰國GMM電視台前日宣布，今年憑《因為我們天生一對》（2gether）扮演同性情侶而人氣爆升的「男神」Bright和Win，將會在泰版《流星花園》飾演道明寺和西門。消息一出，網民反應兩極，有粉絲為二人再度合作而高興，但更多人不滿他倆「由攣變直」。

泰國BL劇《因為我們天生一對》今年2月首播後，男主角Bright（Vachirawit Chivaaree）和Win（Win Metawin）憑藉可愛又俊俏的臉孔，火速爆紅並成為廣告界新寵兒；劇集其後在影視串流平台Netflix上架，二人更加紅遍亞洲。

Win扮花花公子西門

BL是Boy's Love的簡稱，男同志的愛情故事愈拍愈有，第2季《Still 2gether》只有5集，剛於上周五播畢，GMM電視台隨即宣布開拍《流星花園》，Bright和Win將會成為「泰國F4」。

據GMM的官方社交媒體透露，現年22歲的中美泰混血兒Bright將會扮演道明寺，比他年輕一歲的Win卻非主角花澤類，而是飾演花花公子的西門。雖然暫時未知泰版《流星花園》故事大綱，但已有網民質疑，電視台此舉是否想借Bright和Win的名氣，藉此力捧扮演花澤類和美作的新星Dew和Nani上位。

至於女主角杉菜同樣由新人Ton Tawan擔綱，有網民批評她的樣子並不漂亮，但亦有人認為，杉菜的漫畫人物設定亦非標準美女，反而認同Ton眼神流露一股不服輸的傲氣。

粉絲不接受主角「爭女」

回顧過去，無論是台灣版《流星花園》的言承旭，抑或日韓版《花樣男子》的松本潤和李敏鎬，演罷道明寺之後，人氣定必急升，相信Bright亦不會例外吧。

問題是，不少粉絲對於一連兩季《因為我們天生一對》印象太過深刻，似乎未能抽離Bright和Win的同性情侶角色，當電視台公布《流星花園》拍攝計劃後，紛紛留言表示「我寧願看道明寺和西門拍拖」、「不能接受Bright和Win爭奪女生」等，且看新劇明年播出後，粉絲觀感會否改變？