傳與Robynn因政見不和 Kendy否認：一直互相扶持

【明報專訊】孫曉賢（Kendy）、馮穎琪、 RubberBand 、Judas Law（羅凱鈴）和黃劍文等昨日出席《Gimme LiVe 》音樂會。Kendy表示疫情後第一次唱現場，再見歌迷很開心。Kendy自Robynn & Kendy休團後獨自發展，她表示沒Robynn在身邊，初時有點不慣，很懷念以前一起在台上唱歌的日子。談到懷孕的Robynn，Kendy說：「她個肚大到隨時生，好期待。（會做契媽？）不會了，相信BB會有很多契媽。」有傳她和Robynn因政見不同而不和，Kendy否認指二人一直互相支持，做好音樂，Robynn現在仍透過音樂分享生B和做媽媽的另一章節。

RubberBand堅持12月網上開騷

RubberBand透露已大半年沒現場演出，直言好掛住，希望之後有更多音樂會。他們做足防疫措施，在台上會保持1.5米距離，除主音6號及和音泥鯭要除口罩唱歌，其他人都戴口罩。6號說：「之前妄想好天真以為可以戴口罩唱歌，但發覺聲音不清晰，幕後人員亦說調不到聲。」6號笑言作為主音是要行先死先。RubberBand將於12月舉行網上音樂會，問疫情好轉會否改唱現場面向觀衆？6號表示今次是RubberBand主辦，所以要審慎，會維持網上演出。成員阿正表示太太距離預產期還有一周，隨時生得，他已準備「走佬袋」。

記者：柯美