【開箱】《夜更》港短片奪金馬與《伊朗的士笑看人生》

【明報專訊】上周六舉行頒獎禮的金馬獎，印象最深刻是憑《親愛的房客》稱帝的台灣男星莫子儀，不卑不亢的謝辭，「致自由，致平等，天賦人權；致電影，致創作，致生活」，沒有前述三項，後說三樣只會落空，博得滿堂喝彩，其來有自。當然，港片《幻愛》摘下最佳改編劇本已值得高興，港漂李哲昕花了數年拍攝烏坎事件的《迷航》，去年在香港亞洲電影節放映後，已聞說好評，力壓《佔領立法會》奪得最佳紀錄片，相信實至名歸。

郭臻執導《夜更》亦奪得最佳劇情短片，他和《幻愛》周冠威分別是香港金像獎最佳電影《十年》章節《浮瓜》和《自焚者》的導演，拍攝有關許鞍華紀錄片《好好拍電影》的資深美指文念中就曾說，近年香港新導演以低成本拍攝的本土主題電影成績不錯，看來所言非虛。

的士司機遇上不同政見乘客

金馬獎舉行前夕，有台灣網站限時免費上載《夜更》給觀眾欣賞，大約20分鐘的短片，當時看罷已覺十分工整，得獎後有香港傳媒把短片放在網上供訂戶收看，據說此片也會在明年初舉行的香港獨立電影節放映。

故事講述夜更的士司機接載女孩去旺角，見她在車廂換上black bloc，大概猜到準備「出城」參與示威。司機以老叔父的犬儒心態，斥責抗爭者阻人揾食，跟女孩引發激辯，最後司機在太子附近，以怕撞正示威的安全為由，要女孩下車，車資二百，女孩氣得放下摺成心形的五百元鈔票，拒絕找贖，更氣冲冲稱留給司機的子女買自由吧。司機有點錯愕看着對方的身影遠去，回望車廂瞥見女孩遺下的證件，遂把它跟那五百元的心形紙幣放在一起。

之後上車的是兩名年約三、四十歲的中年女子，自詡政治中立的司機，此時又跟兩女「藍絲」鬥嘴，後者下車怒氣冲冲。司機跟海外留學的女兒視訊通話，對當下形勢的討論，以及勸勉女兒好好讀書。隨後遇上防暴警察，目睹不堪狀况。

司機接載年輕男女，從他們的對話中，知道某抗爭者遺下背包，不知道對方是否被捕，司機看着背包，有點眼熟，詢問一二。女乘客年紀稍長，決定保管背包；滿臉稚氣又身形瘦小的男孩，跟她既非朋友也不是同窗，只在抗爭期間認識，詢問女方家中是否有地方讓他留宿？女孩拒絕後稱可問其他朋友，最後男孩說不用了。女孩下車前，兩人交換了網名，承諾下次「發夢」有緣再見。

司機問男孩到底要去哪裏？後者着他「兜住先」，最後決定在公園下車，離開前問司機可否取一瓶水，司機囑咐他多拿一些，還不收車資，男孩興奮道謝：「好人一生平安。」司機目送男孩的身影愈來愈小，掩埋在黑夜裏。翌日司機根據女孩遺下的證件，到學校門外守候，見學生三五成群的下課。電影到此為止。

的士司機題材電影從來不缺

《夜更》只是劇情短片，既非有史實根據的韓片《逆權司機》，也不像占渣木殊（Jim Jarmusch）近30年前的荒誕喜劇《世界呢分鐘》（Night on Earth），拍出5名的士司機見證到的悲喜人生。浮現腦海的，可能更貼近伊朗異見導演巴納希（Jafar Panahi）數年前奪得柏林影展最高榮譽金熊獎的《伊朗的士笑看人生》（Taxi）。

巴納希被指進行反政府宣傳，判罰軟禁在家，2030年前禁拍電影，但意志堅定的人總找到能讓他抬頭的天空。巴納希拍攝《伊朗的士笑看人生》，在的士車廂裝了數個鏡頭，就這樣拍成一部電影。他還粉墨登場，化身的士司機，傾聽來自不同階層的乘客訴說不同故事，側寫社會政局。

譬如賣翻版電影光碟的商販，透視了這國家對電影及思想的諸多限制，也因此這理應非法的行業才得以生存；巴納希與侄女討論「好」電影的定義，原來官方說法就是荒謬的規條。當中還有把重傷丈夫送到醫院後的婦人，得悉對方沒生命危險，堅持取回遺囑，還有要把風水魚放生的老婦……細小的士車廂，儼如伊朗社會縮影。片末小偷毀了車窗，想取走攝錄機的片段，卻找不到記憶棒，充滿諷喻。

獨裁國度，禁區處處，聰明的編導還是能突破封鎖，暢所欲言，《伊朗的士笑看人生》的成功，並非偶然。一如《夜更》，把去年社運的驚心動魄一隅，有感而發拍成短片，無愧「香港電影」之名。

昨日得悉大陸故事背景、全普通話對白、內地演員擔正的《少年的你》，獲得香港電影製片家協會青睞，代表香港報名角逐奧斯卡最佳國際影片獎，於此「香港」定義一如《伊》片所說的「好電影」，到底真正意思是什麼？