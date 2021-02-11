與拍檔傳緋聞 連累父母捱罵 金世正澄清EXO世勳非戀人

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創綜藝節目《Busted！明星來解謎》叫好叫座，第3季本月22日上架，有份演出的韓劇《驅魔麵館》女星金世正前晚透過社交媒體做直播，對於被指跟節目拍檔兼男團EXO成員世勳拍拖，金世正首次公開澄清，強調有關緋聞已連累父母遭粉絲辱罵，她深感難過，希望事件盡快平息。

《Busted！明星來解謎》由劉在錫、李光洙、李勝基、朴敏英、安在旭、金鍾旼、金世正及世勳等演出，以解謎形式比賽，自2018年首播後，一連兩季大受歡迎，其中世勳與金世正的親密互動，惹來網民猜測二人是否戲假情真？緋聞甚囂塵上。

《明星來解謎》第3季22日上架

世勳本是男團EXO成員，金世正亦來自女團Gugudan和I.O.I，型男索女難免招人話柄，雙方粉絲更為此隔空開火，結果波及無辜，連累金世正的父母亦遭粉絲批評甚至辱罵，她決定開腔回應以正視聽。

金世正前晚在家做網上直播，坦承考慮很久，決定公開澄清：「我和世勳絕對沒有拍拖，除了拍攝時間外，私下沒有任何聯繫，請大家放心吧，不要再攻擊我的父母了，謝謝。」

《Busted！明星來解謎》第3季將於本月22日在Netflix上架，除了幕前原班人馬上陣外，嘉賓陣容亦相當鼎盛，包括跟金世正合演《驅魔麵館》的趙炳圭、劉在錫與李光洙的《Running Man》拍檔宋智孝、EXO世勳的隊友Suho、《梨泰院Class》男星安普賢，以及《偶然發現的一天》路雲等，就算不靠緋聞亦不愁沒話題。

KBS新劇撞橋《驅魔麵館》

提起《驅魔麵館》，還未結局已打破有線頻道OCN史上最高收視紀錄，並掀起驅魔熱潮，難怪KBS電視台亦宣布開拍同類型劇集《大發不動產》；據韓媒昨日報道，《皇后的品格》張娜拉與樂隊CNBlue主音鄭容和已落實演出，前者扮演地產經紀兼驅魔人，後者則是利用鬼神之說斂財的騙子，兩人相遇後發生連串靈異又貼地的奇情故事，預計今年上半年播出。

另一方面，韓星李智雅、金素妍及柳真等合演SBS電視台劇集《The Penthouse》首季叫好叫座，結局收視率更高達28.8%，觀眾對下月開播的第二季當然寄望甚殷，不過，官方網站近日把播出日期一改再改，由原定2月19日播出第2季，突然提前至2月5日，其後改為「預計2021年播出」，令粉絲擔心新劇將會無限期押後。SBS暫時未有回應。