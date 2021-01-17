【開箱】《致我們單純的小美好》大陸純愛劇移植韓國

金曜漢（右）出道前是跆拳道運動員，如今再唱而優則演；蘇珠妍（左）外形嬌小，其實已27歲，在劇中卻要扮演中學生

【明報專訊】韓國目前有3個免費電視台、七八個有線頻道，加上影視串流平台Netflix、Kakao TV，所以對劇本需求甚殷，難怪當地近年愈來愈多改編自網絡漫畫或歐美日劇的作品出現，甚至由以往內地電視台翻拍韓劇，到近來開始有內地劇反攻韓國，日前就有報道稱有線頻道JTBC有意重拍《三十而已》，掀起網上熱烈討論哪名韓國女星會演出。正在韓國熱播的tvN古裝劇《哲仁王后》，同樣改編自陸劇《太子妃升職記》，至於上月28日在Kakao TV首播的《致我們單純的小美好》，也是改編2017年的大陸同名網劇。

青梅竹馬的女追男故事

韓劇《致我們單純的小美好》共24集，每集約20分鐘，每周更新兩集，韓國以外地區則透過Netflix同步上架。原著陸劇在騰訊等平台播放，並由胡一天與沈月合演，其實亦改編自內地同名小說，講述活潑少女陳小希中學時代就一直很喜歡鄰居江辰，面對女方猛烈追求，江辰一直沒表態，直至二人大學畢業，投身社會工作後，江辰才向陳小希表白。

韓劇版《致我們單純的小美好》由6人男團WEi成員金曜漢與《浪漫醫生金師傅2》蘇珠妍主演。故事發生在2006年，中學女生申率伊（蘇珠妍飾）喜歡住在同一大廈而且是同班同學的車憲（金曜漢飾）。申率伊讀書成績非常差，但擅長畫畫，平日將所有心思投放在車憲身上；相反車憲品學兼優，考獲全級第一。首集講述申率伊想寫情信給車憲表白，苦惱如何落筆，同學教她在信中寫下歌詞，但被老師發現而事敗。其實聰明的車憲早已看穿女方心意，但個性內斂，沒表露愛意。之後申率伊為買生日禮物給車憲，決定參加學校運動會贏取獎金，可是她根本沒有運動細胞，勝在充滿毅力，終日拼命練習，最終贏得冠軍。

《致我們單純的小美好》通過男女主角在校園發生的日常小事，展現中學生情竇初開的純愛世界。劇集節奏不快，不急於推進男女主角相愛，二人關係長期曖昧，過程反而有趣。愛情劇當然少不了情敵，新來的插班生禹大誠（呂會鉉飾）坐在申率伊後面，對活潑、善良的她甚有好感，主動結為好友，甚至為保護對方而弄傷肩膊。

27歲演中學生

劇中人物既純情又乖巧，似乎稍欠實感，雖說故事發生於14年前，但千禧世代真的那麽單純？劇中講到申率伊當選副班長後，負責向同學收取運動服費用，但她不小心把錢袋夾在功課交給老師，在教務處徘徊多時，也不敢走進去拿回錢袋，結果由車憲出手；笨拙的女主角好像必須等待男主角救援？

男女主角表現算是不過不失，金曜漢前年參加才藝比賽節目《Produce X 101》稱冠，原與其他優勝者組成男團X1，其後卻爆出節目賽果「做馬」而解散，他去年再以男團WEi身分出道，《致我們單純的小美好》是他首次擔正的劇集，演木獨學生似乎很適合他。蘇珠妍出道4年，去年憑《浪漫醫生金師傅2》而為人所熟悉，Kakao TV另一劇集《愛在大都會》，她亦有份演出。蘇珠妍長相可愛，但已27歲，看來像是21歲金曜漢的姐姐，難以說服觀眾他們是同齡同學。