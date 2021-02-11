【明報專訊】《2020年度JOOX TOP聽推介頒獎禮》前晚於網上舉行，宣布各項得獎結果。Dear Jane與胡鴻鈞各奪4獎成為大贏家。唱作人林家謙獲3獎。莫文蔚憑大熱歌《呼吸有害》贏得兩獎。之前在商台叱咤頒獎禮及港台十大中文金曲競逐新人獎落敗的MIRROR成員江生（Anson Kong）今次獲頒「推介新人」，跟隊友盧瀚霆（Anson Lo）一同獲獎。

今次頒獎禮以「樂迷有Say，全靠你Play」為主題，獎項由點播數字，樂迷投票選出，以及JOOX音樂編輯的專業評選，12個獎項類別共選出32個得獎單位。

《Limerence》獲推介專輯

Dear Jane獲4獎是大贏家之一，在10首「年度TOP聽推介本地歌曲」佔了兩個席位，分別是首位《銀河修理員》及第7位《哀的美敦書》；他們年底推出的大碟《Limerence》獲得「年度TOP聽推介專輯」，還成為10名「年度TOP聽推介ARTIST」之一。Dear Jane表示籌備《Limerence》大碟花很多心血，獲得佳績十分高興，祝願大家聽過歌曲後都能「脫單成功」，互相成為大家的修理員。同獲4獎的胡鴻鈞憑《沒身份妒忌》及《凡人不懂愛》分別獲得「年度TOP聽推介本地歌曲」第6位及「年度TOP聽推介OST」第3位。他亦獲得「年度TOP聽推介ARTIST」及「編輯推介歌手」。

江生除在新城《勁爆頒獎禮》獲得新人獎外，之後在叱咤頒獎禮看着隊友柳應廷及Anson Lo得獎，表現失落；接着在港台十大中文金曲同樣落敗。今次他與Anson Lo及Michael C同獲「年度TOP聽推介新人」。

林家謙莫文蔚各奪3獎

唱作人林家謙獲得3個獎項，他憑人氣歌曲《一人之境》獲得「年度TOP聽推介本地歌曲」第5位及「年度TOP SING推介K歌」第2位。《一人之境》由他包辦曲詞編監，他親自參與多首個人作品的創作，令他獲得「編輯推介唱作人」獎項。莫文蔚亦獲3獎，《呼吸有害》奪得「年度TOP聽推介OST」第1位及「年度TOP SING推介K歌」第1位；她還兼得「年度TOP聽推介ARTIST」。

衛蘭得獎感謝黃偉文

衛蘭、許靖韻各獲兩獎，前者憑重新灌錄黃偉文寫給側田的《命硬》初稿版本《她整晚在寫信》獲「年度TOP聽推介本地歌曲」第9位；同時是「年度TOP聽推介ARTIST」。她感謝黃偉文的帖文，讓她知道這首歌的存在，從而嘗試錄唱這個版本，很高興得到樂迷喜愛。許靖韻歌曲《別為我好》奪得「年度TOP SING推介K歌」第3位及「年度TOP聽推介本地歌曲」第2位。容祖兒、許廷鏗、陳奕迅、AGA、陳柏宇、謝安琪都位列「年度TOP聽推介ARTIST」十大歌手之列。

娛樂組