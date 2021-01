【開箱】新歌《樂壇已死》沒放棄年輕人 柳應廷獻聲的意義

【明報專訊】看填詞人小克的社交網,踏入2021年沒多久,他的帖文「我想寫首《樂壇已死》有冇人提供旋律?」沒多久另貼出一篇說吳林峰作曲,以及3段歌詞。《樂壇已死》完整歌曲本月18日曝光,MV則於1月26日公開,不足24小時有超過7.3萬瀏覽人次;在叱咤樂壇頒獎禮獲生力軍金獎的MIRROR成員柳應廷,更在MV露面及獻聲。

曲詞編錄音 約兩周完成

《樂壇已死》不是無綫劇集主題曲,並非主流唱片公司歌手的作品,而且只用了大約兩星期製作而成。製作日誌記錄了創作緣由,由1月4日開始,「叱咤頒獎禮過後,一如以往,網絡上出現對賽果之爭論;亦一如以往,頻頻出現『樂壇已死』這四隻大字。填詞人小克於當日下午看過各界評語後,忽發奇想:『不如寫一份詞去回應這四隻字?』」於是小克在Instagram徵求旋律,幾分鐘後,唱作歌手吳林峰留言說剛巧也在寫一首相同題材的旋律,於是一拍即合,當晚已完成了半首歌。

翌日音樂人王雙駿傳短訊給小克商討來年新歌合作方向,最後說:「你跟吳林峰那首《樂壇已死》,有什麼需要幫忙請出聲。」當晚吳林峰跟小克即力邀王雙駿為此歌編曲及監製,王立即答應,並開了個「樂壇已死」群組,決定認真製作此歌。小克找到一幅舊畫作,覺得可重用作派台宣傳。

1月6日下午,曲詞完成。王雙駿內找到義務幫忙的樂手及混音師,包括孔奕佳、黃兆銘、阿權、Jason Kui及Frankie Hung。小克亦收到導演Tim Wong@TONE Music TV的短訊,自薦為歌曲拍攝MV。同晚吳林峰試唱,小克亦修正歌詞。往後陸續完成不同的錄音部分,包括名為「樂壇已死大合唱團」負責和音部分,當中全是年輕歌手,包括吳林峰、康志維、SIN林善麟 、鍾舒祺、Tomy何家銘、符家浚及SENZA A Cappella的Miri Leung、Peace Lo、King Lam、以及雷同二友的謝芊彤、謝芊蕾等。製作日誌在1月14日的一欄說柳應廷完成錄音。在MV各歌手粉墨登場,柳應廷更在壓軸部分亮相,慢唱「香港歌手不會死,怎麼尖酸的你,那樣看不起」,之後轉到激昂的合唱「漠視、挖苦、比較、恥笑、指摘、拋棄這一代,我請你不必再比,贈你這卡式機,聽返你舊時多優美」。

中青合作 獻給年輕人的歌

小克不是年輕人,卻寫了一首獻給青年的歌,而且除了「香港歌手經已死」這句,全曲幾乎沒重複的歌詞;極速完成,可說靈感如泉湧。歌中開首唱道「望着YouTube開汽水,用力噴在留言區,一句定我罪,望着今天這廢墟,證實樂壇已死去,是我不對,對着作曲填詞罵句,這乜水?怎麼可唱出垃圾金句」,跟柳應廷等人合唱的最後一段,首尾呼應,也回應了香港「樂壇已死」的質疑。

事實上,MIRROR成員在多個樂壇頒獎禮大放異彩,包括柳應廷的隊友姜濤在叱咤以21歲之齡奪得我最喜愛的男歌手,並憑《蒙著嘴說愛你》奪得我最喜愛的歌曲大獎,賽後卻被質疑未夠資格。《樂壇已死》的MV最尾打出「別放棄年青人,年青人別放棄」,顯得特別有意義。鄭中基憑《暖男爸爸》主題曲《My Only One》打入叱咤我最喜愛男歌手和我最喜愛歌曲最後5強,卻缺席頒獎禮,他日前被問及此事時說:「樂壇應該給後生仔多些鼓勵。」鄭中基所言代表了對後輩的一種關懷,與電視台一衆得獎歌手只會說「多謝Herman」的頒獎禮不同。放棄年輕一代,拒絕傳承,才真的令樂壇或任何生物一潭死水。

想起剛當選美國總統的拜登,已經78歲了,垂暮老人的就職典禮,備受談論及鼓動人心的,不是百變天后Lady Gaga獻唱國歌,也不是Jennifer Lopez一口氣如medley般唱了《This Land is Your Land》和《America the Beautiful》,而是那個生動念出詩作《The Hill We Climb》的黑人女桂冠詩人戈爾曼(Amanda Gorman),借助精煉的文字呼籲美國人團結,現場有邊聽邊不斷點頭的賓客,可見感動了很多人。戈爾曼,不過22歲。