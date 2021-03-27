【開箱】《哥斯拉大戰金剛》 沒有永遠仇恨 只有共同敵人

哥斯拉與金剛在中環展開壓軸大戰，可觀性絕對高於其他來港取景的同類電影如《悍戰太平洋》或《變形金剛：殲滅世紀》。

【明報專訊】受到疫情影響，過去一年香港電影市道步入寒冬，戲院三度停業，白白浪費了暑假、聖誕及農曆新年等黃金檔期，UA院線首先犧牲。隨着疫情稍退，今年復活節再有荷李活大片應市，《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）剛於本周三開畫，比美國戲院及影視串流平台HBO Max還要提早放映，且看能否刺激本地觀眾再度入場。

怪獸宇宙揭開戰幔

繼《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》和《哥斯拉II：王者巨獸》後，華納兄弟與傳奇影業攜手打造的怪獸三部曲告一段落，同時以哥斯拉及金剛為首的「怪獸宇宙」（MonsterVerse），正式揭開序幕。

《哥斯拉大戰金剛》兩大巨獸終於碰頭，電影先以一堆虛構的新聞報道及歷史文獻，解釋牠們祖先已有嫌隙，避免浪費無謂篇幅，直接進入主題，手法值得一讚。

故事講述哥斯拉殲滅宿敵「三頭龍」王者基多拉，並把地球其他異獸如摩斯拉及拉頓等臣服後，從此銷聲匿迹，其後重現世上，無故破壞頂尖集團（Apex）美國基地，再次掀起人類恐慌。

另一方面，隨着金剛身形愈來愈大，人造骷髏島已難再容納牠，加上《真愛如血》瑞典男星阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）扮演科學家研究發現，地心世界或許才是金剛老家，於是展開一場尋根之旅，既為兩大巨獸首次碰頭埋下伏線，同時解釋了金剛由一頭只有32米高的原始巨猩，何以在新片變成120米高、足以跟哥斯拉平起平坐的超級怪物。

惡鬥機械哥斯拉

新片提到骷髏島上孤兒芝雅，是世上唯一能與金剛溝通的人類；至於哥斯拉亦有《怪奇物語》女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）為牠打氣。這兩個女性角色，無疑為兩大巨獸增添一點「人性」，但對入場觀眾來說，她倆都不過是點綴，「二獸戰」才是正題。

兩大巨獸的第一場戰爭，發生在運送金剛到南極的地心入口途中，哥斯拉聞風掩至，金剛當然不會坐以待斃，首次交鋒未分勝負。

電影下半場終於交代哥斯拉襲擊人類的真正原因，原來跟金剛無關，話說頂尖集團利用王者基多拉的腦部神經，接通《銀魂》日本男星小栗旬扮演科學家芹澤博士的腦電波，藉以控制機械哥斯拉（MechaGozilla），此舉明顯惹怒了哥斯拉，於是遠赴香港的基地，誓要撕開對方為止。

繼《悍戰太平洋》、《變形金剛：殲滅世紀》及《超級戰艦：異形海戰》等之後，香港再度淪為巨獸戰場，青馬大橋率先遭殃，被哥斯拉扯成兩截，破壞程度比《拆彈專家2》有過之而無不及；在中環登陸之後，哥斯拉未見機械獸，先引出地心內的金剛，後者手執巨型戰斧，怒劈哥斯拉揭開戰幔。

巨獸肉搏夜中環

兩大巨獸再次埋身肉搏，夜中環變成廢墟，曾是旋轉餐廳的灣仔合和中心圓形頂層，淪為金剛手中「鐵餅」，奮力擲向哥斯拉；至於地標式建築物如中銀大廈及匯豐總行則避過一劫，不難估計有政治考慮。究竟金剛與哥斯拉誰勝誰負？在此先賣關子，反正牠們擁有共同敵人後，攜手合作對付機械哥斯拉才是壓軸好戲。

《哥斯拉大戰金剛》開拍初期，粉絲得悉新片導演並非沿用上集《哥斯拉II：王者巨獸》的米高德格堤（Michael Dougherty），改由《死亡筆記》導演阿當榮格（Adam Wingard）操刀，難免半信半疑，幸好入場之後，終於放下心頭大石，幾場巨獸對戰均拍出強大壓迫感，令粉絲享受到入場睇戲的真正樂趣。如果透過手機或者電視收看本片，觀影快感肯定大打折扣。