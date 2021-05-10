張馨月當媽首個母親節 周勵淇獲囝囝贈一腳

【明報專訊】周勵淇與張馨月今年首以媽媽身分慶祝母親節，前者更獲囝囝Morris「送大禮」。周勵淇在社交網分享囝囝一腳伸向她嘴巴的照片，自言收到的母親節禮物，沒有花亦沒有蛋糕，只有Morris的一腳，「母親係一個非常特別的角色，真係任勞任怨全年無休，相信每一位母親都是無條件付出愛，只希望自己的兒女健康快樂成長，這就是最好的禮物，祝大家母親節快樂」。她又透露囝囝最近出牙仔，所以有少許不舒服及脾氣。張馨月則上載跟囡囡的合照，繼續保持神秘，遮着囡囡樣子：「人生第一個母親節，親愛的寶貝，謝謝你來到爸爸媽媽的世界。」

古巨基公開兒子中文名「晋匡」。

古巨基太太陳英雪（Lorraine）2019年在美國誕下兒子Kuson，今年是她第二個母親節。基仔在社交平台公開與兒子的視頻，表示Kuson準備午睡，忽然很想找媽媽，但她正在開視頻會議，最後由爸爸哄睡。他留言：「Kuson在叫媽媽，但我的心覺得非常sweet～我是一個大男人，我覺得做男仔的一定要最錫最照顧好屋企嘅女人！從Kuson的叫聲我就可以肯定，佢第時大個一定會好錫好緊張媽媽，將來兩父子拍住檔保證妥妥的照顧好家中這個女人。」基仔還公開了Kuson的中文名叫「古晋匡」。

胡杏兒陳敏之帶兒子到主題樂園

早前誕下細仔Liam的胡杏兒跟老公李乘德、大仔Brendan及二仔Ryan到主題樂園，同行還有陳敏之母子，大伙兒歡度親子時光；其間兩名靚媽獲囝囝送吻。胡杏兒又在社交網透露收到第一份母親節禮物是由Brendan親自製作。

育有一子一女的余文樂，亦在微博分享多張照片，包括他兒時跟母親的合照，以及與太太王棠云和子女的全家福。

娛樂組