【開箱】《無聲絕境2》 孩子築起保護世界的最後防線

愛美莉賓特喪夫後，獨力肩負保護3名子女的重任，有誰估到最後竟是孩子救她一命。

【明報專訊】2018年《13小時：班加西無名英雄》男星尊卡辛斯基（John Krasinski）自編自導自演、跟《毒裁者》愛美莉賓特（Emily Blunt）以夫妻檔姿態合拍驚慄片《無聲絕境》，僅以1700萬美元（約1.3億港元）低成本，全球票房爆冷收逾3.4億美元（約26.5億港元），完美示範「刀仔鋸大樹」。電影公司隨即宣布開拍續集，卻因疫情影響，映期一拖再拖，延至昨日終於在港開畫，愈是期待愈是美麗，苦等3年也是值得。

中美票房齊報捷

上月底《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）趁美國陣亡將士紀念日長假期開畫，首周末收5850萬美元（約4.56億港元），擊敗金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演迪士尼大片《黑白魔后》，更刷新疫情期間最高開畫紀錄。另一方面，截至昨日為止，《無聲絕境2》內地上映14日，累計票房收逾2億人民幣，成績同樣理想。

故事延續上集，講述外星人侵略地球400多日後的冷酷實况。尊卡辛斯基扮演阿李，為救他人而自我犧牲，愛美莉賓特飾演其妻伊芙蓮，喪偶之痛還未平復，已忙着收拾細軟，帶着《童幻逆緣》美莉遜西蒙斯（Millicent Simmonds）跟《奇蹟男孩》諾亞祖比（Noah Jupe）飾演小姊弟，以及初生嬰兒離開破爛故居，在異形圍困下，繼續掙扎求存。

男主角奇招「翻生」

由於上集未有解釋外星人如何出現，《無聲絕境2》一開始先以倒敍方式，重現異形侵略地球第一日的境况。此舉反映編導心思，就算觀眾未睇上集，亦能了解事件來龍去脈，更重要的是讓男主角尊卡辛斯基「翻生」，好讓影迷再見他的英姿，並為子女繼承亡父勇氣，提供實質的基礎，更在結局首尾呼應，令人拍案叫絕。

伊芙蓮帶着3名孩子踏上冒險旅程，卻因兒子誤觸路邊機關，發出悽厲慘叫，吸引異形來襲，眾人慌忙走避，幸獲《鄧寇克大行動》施利安梅菲（Cillian Murphy）扮演阿李生前好友艾密特及時相救，暫時逃過一劫。姊姊照顧傷弟期間，收音機突然傳來一首老歌，她破解歌詞密碼，並找出電台位置，決定獨自上路，為家人及其他倖存者，尋找對付異形的最後希望。

上集提到外星人缺乏視覺但聽覺極端敏銳，阿李經過反覆測試，證實高頻率的刺耳聲音，正是對付異形的最佳武器，失聰的姊姊帶着亡父改裝的助聽器和擴音機，希望透過電台廣播，一舉殲滅分散各地的異形。伊芙蓮驚覺女兒失蹤，哭求艾密特協助尋人，後者勉為其難答應。

人類比異形可怕

《無聲絕境2》在人類對付異形的主線上，巧妙地帶出故事另一支線，正如荷李活喪屍片如《生化危機》或劇集《行屍》所言，非我族類當然可怕，但人類有時比怪物更喪心病狂。艾密特找到伊芙蓮女兒後，二人準備登船到小島上的電台，突然遭一群兩目通紅、滿身燒傷疤痕的倖存者偷襲，幸好異形現身，反而讓二人有機可乘，上船逃生。

《血鑽》黑人男星狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）亦客串一角，飾演島上居民，願意協助二人，可惜為時已晚，異形無聲掩至；另一方面，伊芙蓮與兒子隱居的地下密室，亦遭另一外星人發現，導演以兩地同時發生的危機，營造全片高潮，究竟伊芙蓮與子女的命運，可會步上阿李後塵？由於電影公司事先張揚開拍《無聲絕境3》，觀眾不難猜到結局。

上映日期：6月10日