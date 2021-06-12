紅館演唱會開鑼 老公台下打氣 莫文蔚騷招牌美腿 重現經典甫士

【明報專訊】51歲莫文蔚一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》昨晚在紅館舉行首場演出，今次是她最後一次大型演唱會，往後她會告別大舞台，展開人生下半場其他規劃。莫文蔚歌衫性感，大騷招牌修長美腿，舞姿誘人。她還重演當年「全身莫文蔚」經典甫士，現場歡呼聲不絕。莫文蔚丈夫Johannes、母親莫何敏儀及哥哥莫理斯齊現身支持，還有大批圈中好友捧場及送花牌為她打氣。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

莫文蔚（Karen）昨晚以一身包頭浴袍Look出場，邊脫衣邊狂野演繹歌曲《婦女新知2021》，再走到T字台中央與舞蹈員大騷性感誘人舞步，為演唱會展開序曲。演唱會原定去年舉行，因疫情關係順延至昨晚正式開騷。

Karen母親莫何敏儀、哥哥莫理斯及丈夫Johannes到場支持外，來欣賞的圈中人有草蜢、何超儀與丈夫陳子聰、黃耀明、陳柏宇、麥浚龍、文念中、劉天蘭等。另外，劉德華、張學友、郭富城、成龍、梁朝偉、梁詠琪、劉嘉玲、張栢芝、鄭伊健、陳慧琳、張敬軒、薛家燕、黎姿、古巨基及李克勤均送上花牌為Karen打氣。

唱完《婦女新知2021》即換衫

演唱會於8時35分開始，場地開放3面台，Karen唱完《婦女新知2021》即換衫，同時播出她跳Aerobics MV頗有懷舊感覺，然後熒幕又播出她以掃把頭造型扮節目主持，惹觀眾發笑。Karen再出場躺在沙發上重演當年專輯《全身莫文蔚》封面經典甫士，演繹歌曲《色情男女》，大騷招牌修長美腿。然後連唱《冷雨》和《陰天》，又在一部火紅色跑車上彈奏鋼琴。

林家謙是Karen歌迷送蛋糕慶生

Karen早前成為《明周》60分鐘紀錄片《A Star is Born》的第一集主角，林家謙聲音導航。能為偶像莫文蔚的紀錄片聲音導航，林家謙說︰「是一種認可！我和哥哥都是Karen的歌迷，第一首聽的Karen歌曲是《回家》。」拍攝節目當天是莫文蔚生日的前一天，林家謙送上蛋糕為偶像慶祝。

拍攝時，林家謙問︰「你的half time是怎樣的？」莫文蔚回答︰「我在各方面都進入了half time，對我來說是一個慶典，好好地迎接人生的下半場。」