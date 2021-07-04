感激林作介紹工作 利愛安自爆已秘密簽約無綫

【明報專訊】上月參加今屆港姐面試、被網民封為「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten），雖然已在首輪面試出局，但仍是熱門話題，林作聲稱是她的提名人，及後證實他們不相識。Kirsten不介意被林作「抽水」，兩人之後首次見面，林作認為女方有潛質，做中間人穿針引線，幫她以5位數字酬勞接拍交友平台廣告。

不介意性感拍廣告

首次拍廣告的Kirsten昨日由胞兄Lenar陪同到觀塘影樓開工，林作亦到場客串；身穿吊帶碎花裙的她拿起結他自彈自唱，狀甚輕鬆，但拍攝時面對林作和男拍檔，她一臉尷尬及表情生硬，過程搞笑。Kirsten感激林作介紹工作，對他讚不絕口，渴望獲帶挈有更多工作機會。她稱與林作首次合作好開心，讚對方好親民、幽默、迷人。她想拍不同類型廣告，如洗頭水、護髮素，要性感都可以，夏天有泳衣騷也想試。Kirsten自爆出局後已秘密簽約無綫，但未有透露年期和工作安排，暫時沒有叫她減肥或改形象。她對唱歌和演戲都有興趣，現靠看電視和YouTube學習廣東話。

林作封「進化版鍾麗緹」

林作認為Kirsten喜感強，會莫名其妙地惹人發笑，集騎呢、仙氣、甜美、天真及傻氣融為一體，今次拍廣告是第一步，稍後有更多合作，「Kirsten不識中文沒問題，令我想起周星馳電影《破壞之王》的鍾麗緹，也是不識中文以口型配音，Kirsten是『2021進化版鍾麗緹』，現世代口味不同，不一定要女神形象。如果再拍《破壞之王2》，我可以演外賣仔角色，Kirsten就是鍾麗緹」。

記者：林蘊兒