【開箱】港劇《大叔的愛》跟足日版 表情狂Edan比田中圭可愛

Anson Lo（左起）、Edan及黃德斌在天台爭執的一幕戲（下圖），日版（上圖）亦有。

【明報專訊】ViuTV上周首播的《大叔的愛》由Mirror成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），以及黃德斌主演，掀起熱話，搶走無綫黃金時段收視。《大叔的愛》改編自日本朝日電視台2018年播出的同名劇集，翻拍大多難以超越原作，今次港版《大叔的愛》保留原著精髓外，還加入香港元素，使劇集更地道，質素有過之而無不及。

原作由單元劇再拍成7集劇

日劇《大叔的愛》最初以特備單元劇形式於2016年播出，講述欠缺異性緣的春田創一（田中圭飾），被尊敬的上司黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）及同事兼室友長谷川幸也（落合扶樹飾）告白，繼而展開辦公室三角戀故事。朝日電視台見特備劇反應不俗，於是2018年以同一故事為藍本，開拍7集連續劇，並將特備劇長谷川幸也的角色，改為林遣都飾演的牧凌太，同樣是辦公室男人三角戀故事。當年日版逢周六深夜播出，加上題材非主流，收視不算高，平均約4%，卻在網上掀起熱話；男主角田中圭、吉田鋼太郎及林遣更人氣急升。田中圭憑《大叔的愛》摘下多個「視帝」殊榮，並「升呢」為日劇熱門男主角。後來的《輪到你了》、《消除老師的方程式》都成績不錯，今季富士電視台新劇《Night Doctor》，他亦是主角之一。

港版《大叔的愛》講述任職地產代理的田一雄（呂爵安飾）不通家務，見同事凌少牧（盧瀚霆飾）廚藝了得，邀請他當室友。某日阿田意外發現上司KK（黃德斌飾）手機存有大量他的偷拍照，KK見秘密曝光，索性向阿田表白，拿着大束玫瑰花高呼「田田，I Love You」，並稱會與結婚20年的妻子Francesca（簡慕華飾）離婚。阿牧亦突然向阿田送吻表白，使他陷入複雜的辦公室三角戀，Francesca又拉攏阿田幫忙找「小三」。阿田與青梅竹馬的方梓芊（徐㴓喬飾）因假扮情侶而燃起愛火；還有阿田另一上司Darren（陳子豐飾），原來是阿牧的前男友，Darren盼與阿牧復合，但阿牧已愛上阿田，令後者承受多方面壓力。

日版結局田牧大團圓

根據日版，預計之後劇情阿牧察覺阿田對梓芊有感情，打算與Darren復合。阿田得悉後感到失落，向阿牧主動送抱，還答應跟阿牧交往，會向同事公開戀情。其後阿牧因家人反對，加上不想耽誤阿田的幸福，狠心提出分手，搬離二人住所。KK為照顧失戀的阿田，與他同居。結尾KK向阿田求婚，二人準備結婚之際，阿田明白自己最愛的是阿牧，會跟他大團圓結局。

《大叔的愛》至今播出8集，無論故事、角色設定與人物關係，跟日版大致一樣，例如以房地產公司為背景，在辦公室出現四角戀，連接主線的小故事，如阿田幫大學師兄及其女友搵樓，原著都有出現。港版海報也是「複製貼上」，片頭曲還模仿日劇《逃避雖可恥但有用》，找來一眾主角跳舞。雖然港版劇情與場景可謂「神還原」，但也有小部分修改，如港版阿田是在手機發現KK偷拍他，日版則是在電腦發現；還有地產公司Top Sales同事Louis（呂俊霖飾）在日版鍾情KK妻子，前晚劇情他力追方梓芊，但據編劇透露，Louis後來會與Francesca撻着。

日版全劇僅7集，港版卻拍了15集。編導將劇中的感情戲拖長，每個場口多加對白，或加多兩場戲填滿；例如KK與Francesca露營慶祝結婚20周年，Darren與阿牧過去的相識經過，以及Darren有妻兒等，日版都未有提及。另外阿田與梓芊青梅竹馬的關係等，豐富了內容，又不失原著味道。

原版KK演得放 黃德斌略不及

《大叔的愛》以誇張搞笑的手法，配搭溫馨窩心的情節，加上香港日常生活元素，翻拍出水準。單是對白就突顯了年輕人日常說話口吻，如第1集阿牧在浴室向阿田表白時說知道對方鍾意「大波妹」，但自己也有「大支嘢」，把日版對白改得十分精準。

扮演阿田的Edan演戲經驗不多，但交足功課，浮誇表情拍得住田中圭，還演出傻戇感覺。Anson Lo則似足林遣都，融化觀眾心的「暖男」。扮演「大叔」的黃德斌一改以往剛陽味重的戲路，化身由直變攣、初嘗「真愛」的大叔，雖然跟日版「大叔」吉田鋼太郎一樣表現出獨有「少女心」，但略嫌不及吉田鋼太郎，後者的「少女行為」更誇張，臉部表情更浮誇，黃德斌還可以更放。另外，值得一讚的是劇中扮演地產公司行政助理的Carmen姐（練美娟飾），為食、八卦的角色十分惹笑，比起日版更多戲分及搶鏡。