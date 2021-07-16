盼《大叔的愛》拍續集或電影版 呂爵安Anson Lo諗定加重甜蜜戲

【明報專訊】呂爵安、盧瀚霆、黃德斌、簡慕華、邱士縉（Stanley）、徐㴓喬及練美娟等合演ViuTV港版《大叔的愛》今晚（16日）播映大結局，前晚他們出席於九龍灣舉行的宣傳活動，宣布接棒是重播的日版《大叔的愛》，他們拍攝了導賞特輯。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

呂爵安（Edan）與盧瀚霆（Anson Lo）表示港版《大叔的愛》收視6.9點，超出預期，今晚播最後一集，感到非常不捨得，盼大結局突破雙位數收視。Anson Lo說：「感覺陪住大家一齊睇，全港一起討論，大家見證每個角色成長。」Edan說：「好難得遇到這種角色，現在大家叫田田（呂爵安飾）、阿牧（盧瀚霆飾），感覺好親切，就快播完，好似真正脫離角色，不捨得件事完結，希望有機會拍續集或電影版。」Anson Lo呼籲觀眾畀反應，以行動支持開拍延續篇。若拍延續篇，會否再拍親熱戲或更大膽演出？Edan說：「我留意到大家想睇的，未必是肢體上親密，反而是兩人之間的甜蜜，可能今次甜蜜畫面比較少。」笑問Edan演甜蜜戲是否未夠喉？Anson Lo即插口笑說：「我都說過啦，他不敢認。可能加多點日常小互動，在家裏一齊刷牙、睇電視、睡前講故事。」

盧瀚霆不比較粉絲人數超越姜濤

提到Anson Lo人氣飈升，Instagram的追隨者人數超越MIRROR隊友姜濤，他說：「無，大家不要比較數字啦，我好開心大家支持這部劇，睇得投入。」是否怕跟姜濤比較粉絲人數會傷及兄弟情？Anson Lo說：「不關事，我們無比較數字。」Edan即幫手解圍：「我們不介意這些，數字不代表什麼。」

呂爵安有留意關注組：好搞笑

至於有網民成立「我老婆嫁左畀Mirror導致婚姻破裂關注組」，Edan也有留意，覺得好搞笑，睇到會心微笑；Anson Lo則說：「覺得好窩心，雖然睇落好多老公投訴，其實他們好sweet，可為自己老婆做好多事。」有網民自爆把Anson Lo巨型照放在家中大廳，為要討好老婆喜好？他說：「件事好sweet，可能一家都支持我們而多了共同話題，我們要做更好，不要辜負大家。」問他們可有被「苦主」叫情敵？Anson Lo笑言有鄰居當面向他承認是關注組苦主：「我在住所大廈搭𨋢，有個爸爸說是關注組成員，我聽到有點驚訝，他問我『你是否好緊張？你個樣好緊張喎！你放心，我不憎你』。」

簡慕華多謝黃德斌帶挈

黃德斌憑劇集吸納不同粉絲及商演機會，他多謝監製、導演畀機會，台前幕後合力做出好成績，「好開心事業上多了一個受歡迎角色」。簡慕華公開向黃德斌示愛：「我們相識20年，我一直好愛他，幕後人員因為他而想起用我，多謝他帶挈。」兩人也期待拍續集和電影版。

Edan前晚在社交平台分享阿田與阿牧的私密照片，並留言：「能給我一次機會嗎？」今晚阿田與KK（黃德斌飾）會拖手入教堂結婚，但他悔婚，丟低KK去找阿牧。港版《大叔的愛》神還原日版的情景，播映以來受讚賞，日版大結局裏同時失戀的黑澤武藏跟武川政宗，兩人在天台傾偈並牽手；這幕也重現，KK與Darren（陳子豐）也手拖手。

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