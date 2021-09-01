「跳馬王子」石偉雄曬親密合照 植詠珊認姊弟戀：剛開始

【明報專訊】ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》參賽者植詠珊與李創偉（Catry）、鍾慧冰女兒林靜莉與黃煒龍、陳詠鈿（Coco）與符氣柏（Indome）、麥麗怡（Lily）與李晉燊（Andrew），昨日以熒幕情侶姿態到商場出席迎中秋活動。

32歲植詠珊雖跟雞檔的太子爺Catry拖手現身，但她同時爆出戀聞，對象是現年29歲、早前出戰東奧的港隊「跳馬王子」石偉雄（石仔），兩人一起睇方皓玟演唱會，石仔在IG上載頭貼頭的親密合照，疑似戀情曝光。昨日植詠珊被追問新戀情，終於承認姊弟戀，她說：「只是剛剛開始，所以想低調點。」

石偉雄同樣對新戀情避忌，昨日《明報》記者致電他問及植詠珊承認拍拖？他只重複說：「唔好意思，我唔得閒。」拒回應戀情。植詠珊是體育記者出身，曾加入有線擔任娛樂新聞主播。早前她在《阿女又戀嚟》跟「媚姨」的母女火花增人氣，節目結束時她選擇單身，令媽咪媚姨不滿，原來她早已心有所屬。石偉雄曾有拍拖5年的女友，2019年求婚成功，並計劃去年結婚，但最後分手收場。

林靜莉黃煒龍中秋燒烤賞月

林靜莉在節目中選黃煒龍（Ringo）做男友，兩人保持交往，她透露跟Ringo有約會，早前她為畢業音樂會演出，對方頭尾場都來支持，又經常收到他的打氣短訊，她甜笑道：「都幾窩心。」她又稱媽咪鍾慧冰已約了Ringo中秋節一起燒烤賞月。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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