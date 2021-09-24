Anson Lo新歌MV首日點擊逾55萬 黃偉文：近10年最難填歌詞

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Megahit》MV前晚在YouTube官方頻道上架，24小時有逾55萬點擊次數，「神徒」（粉絲暱稱）與很多網民都給予好評，大讚MV中Anson Lo有型又可愛，配以「食鬼」手勢，成為另一首大熱洗腦歌。為《Megahit》填詞的黃偉文形容是近10年最難填的歌詞，初時曾跟Anson Lo有意見分歧，但最後他心軟，滿足了對方所有願望。近日同樣推出新歌《真話的清高》的炎明熹，歌曲MV上架4天觀看人次逾32萬，成績亦相當不俗。

娛樂組

Anson Lo今年推出第3首個人單曲《Megahit》，MV前晚9時在YouTube首播，24小時觀看人次逾55萬，獲超過4.3萬個讚好。歌曲節奏強勁，隨着「熬屋 熬屋 熬屋」做出的「食鬼」手勢，相當洗腦。Anson Lo除大騷舞藝，還一人分飾兩角演油站見習生及巨星盧瀚霆；MV中ERROR成員阿Dee（何啟華）、鄭欣宜、鄭中基跟Anson Lo有不少互動。很多網民留言讚《Megahit》好聽、MV好睇、歌詞好洗腦，又讚Anson Lo非常可愛有型。

歌曲技術層面有「天險」

《Megahit》的歌詞出自黃偉文（Wyman）手筆，他在社交網說：「一齊跟住唱番句『熬屋 熬屋 熬屋』先（做埋手勢呀吓） ！」之後撰長文表示《Megahit》是近10年最難填的歌詞，原因非字數又多又密，而是歌曲在技術層面上有一些「天險」，因Demo內原有的英文「象聲字」分佈在全曲各個重要位置，有如多塊不能移動的大石，令歌曲本身已有很多先天的限制，可填的地方很少，再加上歌詞要有好的構思、趣味、文法、佈局等，難度非常高。

Anson Lo感激黃偉文心軟

Wyman透露曾問過監製及Anson Lo是否一定要保留歌曲中的所有象聲字︰「填咗詞幾十年，唔使講我梗係明keep到所有Boom同Bang會上腦好多啦，但係咁樣可能令中文部分好支離破碎，所以唔keep晒得唔得？保留到嘅盡量保留，留番個彈性畀我，必要時唔要一啲，填埋廣東話，就易寫好多，story-telling方面又無咁多限制，咁好唔好？」Anson Lo真誠回覆︰「但如果keep得晒，排舞會好排啲、得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎。」Wyman心軟，決定滿足Anson Lo所有願望，寧願辛苦一點將歌曲中的「Boom」和「Bang」保留下來。他不敢說成果怎樣，但盡力了，希望大家喜歡。Anson Lo多謝Wyman︰「多謝亦辛苦了你的『心軟』，好喜歡這詞的concept！」呂爵安（Edan）讚：「超洗腦啊！」

MIRROR齊人拍廣告多趣事

MIRROR早前齊人拍攝手機廣告，Anson Lo表示是《調教你MIRROR》後，12子近期首次見足全日的機會，非常珍惜兄弟相聚時間。拍攝現場笑聲不斷，在休息室內亦發生很多趣事。姜濤爆部分成員為新劇努力操弗身形，故自備飯盒，可惜最後抵擋不住薯片引誘而功虧一簣。Edan則偷拍成員睡相為樂，手機已收集超過5名成員的睡相，適當時會用來「回敬」兄弟。

炎明熹新歌上架4日逾32萬點擊

另一方面，《聲夢傳奇》冠軍炎明熹周一（20日）推出第一首歌曲《真話的清高》，MV上架4日點擊次數逾32萬，以新人來說，成績甚佳。