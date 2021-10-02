佗B創作新歌 葉晴晴產後一年出關追夢

【明報專訊】葉晴晴（Robynn）去年10月誕下女兒，她脫離舊公司及組合Robynn & Kendy，但並非專心相夫教女，只是變為個人繼續在樂壇發展，第一首廣東歌《尚有一堆理由顯出我優秀》是她這幾年的心路歷程，要學懂怎樣能家庭事業兩兼顧，她坦言比想像中困難，但就是喜歡繼續嘗試，當了媽媽，人也變得感性，會珍惜每一刻。

挺巨肚錄歌 被監製要求回家

Robynn形容這首歌是她新的一章，看到前路有很多可能，不需要如過住般有所限制，會以一個新人身分和心態繼續闖這條路，歌詞就正正道出她現在對音樂的態度，她說：「以往的音樂路可能有開心或艱難時刻，會有些包袱放不低，現在當了媽媽和獨立音樂人，覺得很多事可以重新開始。」她稱去年懷孕期間創作這首歌，構思歌詞和錄音時已差不多分娩，連監製也看不過眼要求她回家休息，但她擔心產後有很多未知數，故盡量想在產前做好這首歌。

疫下無辦百日宴 門口不敢出

11字的歌名，是Robynn鼓勵自己的一句話，包含當上媽媽都要繼續追尋夢想，同時希望不同的人都可以代入，即使遇到很多轉捩點及難關，也要繼續相信自己。她形容當媽媽就如當船長，有很大責任，對她而言，在家庭和工作取平衡是很大難關，至今仍未找到平衡點，她說：「產後頭6個月最辛苦，要照顧BB又要餵人奶，加上在疫情下，產後都是很自閉的狀態，滿月和百日宴無得搞，甚至連門口也不敢出，成個世界只圍住BB轉，直至打了疫苗才夠膽出來工作。」她表示選擇這時候重投工作絕對不算快，除了老公Jonathan支持外，身邊的音樂人朋友也默默支持，她說：「當我覺得再無機會做音樂工作的時候，馮允謙與Dear Jane主音Tim（黃天翱）給予我很多力量，疫情期間他們專程來到我住所附近的公園，跟我見面傾偈，鼓勵我。」

調理好身體考慮追多個

女兒Naomi（小糯米）快將1歲大，Robynn在35歲時選擇生B，認為是合適時間，但湊B令她受盡媽媽手困擾，有段時間連最愛的結他也彈不到，身體亦要花很長時間才復原，她也無怨無悔，「我和老公也有考慮生多個細佬妹陪伴小糯米，但我要先調理好身體再考慮」。

記者：林祖傑

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