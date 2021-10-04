無綫眾高層撐新劇《青春本我》開鏡 炎明熹首次演戲非常緊張

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及冼靖峰（Archie）等15名聲夢學員主演的無綫劇《青春本我》，昨日在九龍塘一間中學舉行開鏡拜神儀式，眾人穿著校服。為表重視，無綫高層曾志偉、樂易玲、王祖藍及星夢娛樂CEO何麗全齊現身支持，並即場祝賀Gigi首張單曲《真話的清高》成為卡拉OK熱唱榜第一位。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Gigi在《青春本我》與一眾聲夢學員扮演有不同心理問題的學生。第二日開工的她坦言首次拍劇非常緊張，當中會有喊戲，有導演幫助，相信很易投入情緒。至於感情線？Gigi笑言可能跟Chantel有。再問有否親熱戲？她大賣關子：「那大家要看了，我不知道。」Chantel說：「我們年紀尚小，應該不會有這些情節。」她又說編劇知他們首次拍劇，所以角色不會太難，貼近本人性格。提到她日前自爆被老師要求重做功課？Chantel解釋：「不是重做，那功課是很久之前，最新一份是視藝老師給的功課，但我畫畫不叻，都擔心不合格。」她自言不擔心因拍戲影響學業，會完成好功課，到周末才拍劇，

Chantel覺得唱歌較容易

Gigi與Chantel被問是否覺得唱歌比拍劇易？Chantel稱她昨日才首日開工，始終首次拍劇，相比之下會覺得唱歌較易。Gigi表示接觸唱歌多，但拍劇經驗少，要多花時間慢慢進步。日前她接受鄭裕玲（Do姐）訪問時，獲對方讚轉數快。她說：「竟然？多謝Do姐，覺得她很好人，訪問中很照顧我。」

Gigi被指與韓劇《魷魚遊戲》的木頭人娃娃撞樣？Gigi稱可能是髮型和眼睛相似，自爆在屋企也試過紮孖辮，也沒有同學說她似。是否似卡通人物野口同學多一點？她笑說：「我想都是髮型問題！」

Archie爆Yumi狂NG

另一方面，Archie爆Yumi狂NG：「你跟人說你昨（前）日NG了多少次？」Yumi解釋剛開始拍攝，未習慣環境，又有很多情緒戲，所以有NG，但她當時太專注，沒計NG次數。童星出身的她應該最有經驗？Yumi自言之前的拍攝經驗都有幫到她。

Archie無拍戲經驗，覺得群戲企位最難拿揑，每次講對白不期然會踏前一步，遮擋了後面的演員，這是在台上唱歌不用擔心的。問他NG了多少次？Archie笑說：「我們這些少對白，很難NG很多。（首次拍劇可感吃力？）不同人的吃力位都不同，原來拍戲不純粹望住對手講對白那麼簡單，要配合機位，這些都要學。」他又透露劇中有些角色導演會用回他們本身個人設定，有些角色則與本人顛倒，而他的角色暫時不能透露。最不習慣是否要穿校服上陣？Archie笑言：「不會！我只是四五年無穿過而已，讀大學時的校服派對都有著過。」

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