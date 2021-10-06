《星空奇遇記》卻克艦長成史上最年長太空人 90歲威廉沙納下周征空

曾在《星空奇遇記》扮演卻克艦長的威廉沙納，將會打破史上最年長太空人的世界紀錄。

威廉沙納（左）在藍色起源職員Sarah Knights（右）陪同下，參觀得州發射場，下周二他將在此升空。（路透社）

【明報專訊】自上世紀60年代開始在美劇及電影《星空奇遇記》飾演企業號艦長「卻克」的威廉沙納（William Shatner），將於本月12日乘搭亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下航天技術公司「藍色起源」（Blue Origin）的民用太空船，實踐征空夢想，而這位90歲的加拿大演員，亦將打破史上最年長太空人的世界紀錄。

今年7月，維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）與藍色起源老闆貝索斯分別乘坐民用太空船升空，曾接受太空人訓練的82歲女飛行家芬克（Wally Funk）跟隨後者出發，成為歷來升空最年長的人。然而這項世界紀錄，相隔不足3個月便將由《星空奇遇記》男星威廉沙納打破。

親身見證升空奇蹟

現年90歲的威廉沙納跟另外3人，包括藍色起源副主席Audrey Powers、前美國太空總署（NASA）工程師及軟件設計公司高層，下周二（12日）在美國得州發射場乘坐「新謝潑德號」升空，成為該公司第2批遊客。

屆時他們將會飛越海拔100公里的國際太空界線「卡門線」，估計逗留約10分鐘。威廉沙納在聲明中表示：「我聽到『太空』這個詞語很久了，希望藉此機會親身感受這個奇蹟。」

曾拒絕布蘭森邀請

有趣的是，據報早在2013年布蘭森已率先邀請威廉沙納試搭維珍銀河的太空船，但遭後者拒絕，事後布蘭森向英國《太陽報》解釋對方因「害怕搭飛機」；不過，威廉沙納卻提供另一說法：「布蘭森要求我自費上太空，我當然不肯。」令事件變成羅生門。

《星空奇遇記》是荷李活最具代表性的科幻影視系列之一，至今仍然不斷被重拍，隨着「卻克艦長」威廉沙納即將升空，勢必令到這齣作品變得更加經典。遺憾的是，劇中飾演企業號大副兼科學官「冼樸」的李奧納尼莫（Leonard Nimoy）已於2015年病逝，享年83歲，未能見證拍檔的征空旅程。