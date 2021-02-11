新歌打入903專業推介榜 炎明熹造就無綫商台「破冰」

炎明熹毋懼風球下開工，最緊要籌得善款幫助有需要的人。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】星夢娛樂歌手鮮有到商台宣傳，歌曲亦甚少打入903專業推介榜，有指無綫跟商台一度交惡。直至何麗全委任為星夢娛樂CEO，無綫跟三大唱片公司重修舊好後，跟商台關係亦有改善，《聲夢傳奇》3料冠軍炎明熹（Gigi）早前以新人姿態現身商台接受訪問，新歌《真話的清高》更躋身第41周903專業推介第16位，似乎兩台已「破冰」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

過往一眾星夢娛樂歌手，除胡鴻鈞和周柏豪外，甚少到商台宣傳歌曲；其他同門包括譚嘉儀、戴祖儀、谷婭溦等的歌曲亦少有登上903專業推介榜，近年只有胡鴻鈞和周柏豪有歌上榜。直至何麗全擔任星夢娛樂CEO後，星夢新人炎明熹早前現身商台宣傳新歌《真話的清高》，分別接受梁文禮及鄭裕玲訪問，歌曲更躋身第41周903專業推介第16位，一直有指無綫跟商台交惡，現在兩台似乎已「破冰」。

炎明熹前晚在懸掛8號風球下開工，為節目《善心滿載仁愛堂》演出，同場還有汪明荃、胡鴻鈞、鄭欣宜、馬德鐘、關禮傑和女兒關楓馨及應屆港姐三甲等。炎明熹在節目中獻唱《真話的清高》，該歌曲MV製作特輯化為非同質化代幣（NFT）拍賣，扣除行政費，全部捐出作慈善用途，為仁愛堂籌款，她說：「希望大家多多支持，拍賣得愈多善款愈好，不過最重要有顆善心，多少也沒所謂。」

開工不忘測驗溫書

打風照開工，炎明熹幽默說：「我也搖搖欲墜，因為著了4吋斗零踭高跟鞋，第一次著那麼高，出場時人都有少許斜，但有驚無險。」提到參演的青春劇《青春本我》，她表示因要返學，每逢星期六日才開工，但近日打風落雨，通告取消。問到要兼顧學業，辛苦嗎？她不覺得辛苦，能汲取經驗很開心，現在功課不算多，會盡量在學校內完成，並說：「下星期一要測驗，這晚我都帶埋書來溫習，不過先專心唱歌。」

馬德鐘為慈善獻醜

馬德鐘跟一眾藝人合唱《憑著愛》，表示事前有在家練習，沒被老婆和兒子馬在驤嫌棄，他說：「他們話好聽，這才是家人，多難聽都會說幾好。（誰較中肯？）兒子較中肯，因為他對音樂較敏感，會話這個音走音，那個音跣胎。」

有否被打沉？馬德鐘說：「沒有，我不是歌手，為善出一分力，沒所謂。我知有不足地方，有些音太高唱不到，做專業歌手真的要跟老師學唱歌。」馬德鐘稱不知兒子可有興趣做歌手，因兒子喜好經常改變，一時喜歡音樂，一時又喜歡拍東西。問到會否想與兒子合唱？他說：「有可能，這個提議不錯。（一家三口一齊唱？）都可以，等兒子寫首歌先。」

宋宛穎想做魔術師

應屆港姐宋宛穎、梁凱晴和邵初同以桃紅色晚裝亮相，宋宛穎和魔術師李行齊（小齊）合作表演魔術，小齊將她變走，她透露事前綵排了多次，雖然練到腳瘀，卻對魔術產生興趣，想去學，笑言將來可能做魔術師。

梁凱晴和邵初在節目上開金口，問她們會否想組女團唱歌？梁凱晴說：「可以，我和宋宛穎跳舞，邵初唱歌。」邵初唱歌很好？她說：「還可以，我喜歡唱歌。」

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