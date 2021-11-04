拍MV耍冧招 ANSONBEAN孭麗英行沙灘

【明報專訊】ANSONBEAN（陳毅燊）新歌《you made my day》MV以女友視角拍攝，冧爆豆粉。近日ANSONBEAN邀請人氣YouTube頻道「小薯茄」成員麗英合唱新版《you made my day（with Lai Ying）》及拍MV，扮演情侶的二人除煮飯仔、撐枱腳、互餵牛扒、食雪糕外，ANSONBEAN還孭着麗英跑沙灘追日落，麗英幫「男友」改專屬暱稱，笑說：「他好甜好冧嗰陣，我就叫他『ANSONSWEET』，孭住我跑完，熱到爆炸就叫佢『ANSONBURN』。」麗英笑稱可跟靚仔合作，是她的自肥計劃。

ANSONBEAN感謝麗英與他合唱，又幫手拍MV，陪他玩足一日，並說：「好好玩，我哋整嘢食時，好好笑。」麗英透露事前擔心自己太率直和大膽會嚇親對方，又自爆：「初見面時呃ANSONBEAN說我17歲，叫他做師兄，後來告知其實大他3歲，ANSONBEAN嚇到O嘴，好搞笑。」馮允謙客串麗英上司，身為《you made my day》作曲人之一的他，大讚麗英聲線特別，與ANSONBEAN好夾。

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