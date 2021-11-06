【開箱】《龍與雀斑公主》 在元宇宙尋找愛

【明報專訊】社交媒體Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前宣布，把母公司改名為Meta，透過「元宇宙」（Metaverse）概念為這家科技公司重新定位。所謂元宇宙，簡言之就是用家能夠感知的虛擬世界，如果三言兩語未能解釋清楚，日本動畫大師細田守自編自導新作《龍與雀斑公主》正好提供最佳示範。

虛擬世界第二人生

今年7月，《龍與雀斑公主》在康城影展舉行首映禮，放映結束之後，全場起立拍掌達14分鐘之久，海外觀眾反應熱烈，日本影迷同樣支持，開畫至今累計票房收逾65億日圓（約4.4億港元），成績相當理想。本片可算是細田守集大成之作，題材涉及網絡世界，跟《夏日大作戰》如出一轍；談到親情、友情和愛情範疇，又令人聯想起《狼的孩子雨和雪》和《怪物之子》。

《龍與雀斑公主》故事講述一個能夠連接人類神經感知的社交媒體應用程式「U」，吸引全球超過50億人加入，使用者統稱為「As」，他們透過程式掃描外貌特徵，以及內在潛能，便能在虛擬世界內，過着另一人生。本片女主角是居於日本四國高知縣鄉下的中學生阿鈴（中村佳穗聲演），原本過着一家三口幸福生活，從小繼承母親的音樂天分。直至某日，母親為救一名被困河川的小孩而犧牲，阿鈴悲痛且不解，「為什麼媽媽為了一個陌生孩子而放棄我」，從此封閉自我，無法再在人前唱歌。

某程度上失語的阿鈴，直至進入虛擬世界「U」，以另一身分Belle存活，不單可以放聲高歌，她的音樂作品更感動數以億計「As」，成為史上最具人氣的網絡歌姬。然而阿鈴的剎那興奮，迅即被不安感覺淹沒，她擔心網民發現完美的Belle，現實竟是毫不起眼的單親鄉下妹。

自然之美超越科技

在Belle舉行虛擬演唱會期間，一直被指破壞「U」秩序的龍（佐藤健聲演）突然現身，企圖避開正義軍團圍捕，滿身傷痕的龍深深吸引着Belle，為了解開對方身世之謎，她走遍「U」每個角落，終於在堡壘發現龍的秘密，自命正義的軍團跟蹤而至，企圖殺龍並摧毀堡壘。

電影涉及不同議題，由親子關係、校園愛情、網絡欺凌到家庭暴力等，結局以阿鈴為了保護龍，不惜由高知前赴東京，以「溫柔的力量」挺身對抗龍父的家暴，令她親身體會到母親當日自我犧牲的大愛精神，心結由此解開，痛苦得到釋懷，可算大團圓結局。全片最後一個鏡頭，所有主角一起看着夕陽，不禁讚嘆大自然之美，正好喚醒世人，包括沉迷科技的新世代，能夠活在現實生活中，畢竟還是一件相當幸福的事情，就算虛擬世界再先進也無法媲美。

向《美女與野獸》致敬

有趣的是，戲中Belle與龍的角色設定，明顯是向迪士尼經典動畫《美女與野獸》致敬，不單女主角名字一樣，就連導演想表達的意識亦類同：如果你想得到別人的愛，首先要學懂愛人。如果阿鈴不是拚命保護龍，她怎能理解亡母，以及一直在身邊默默守護她的青梅竹馬好友阿忍（成田凌聲演）的真正心意？

《龍與雀斑公主》跟細田守其他作品的最大分別，相信是音樂部分，女歌手中村佳穗首次擔任聲優，為阿鈴配音兼演唱《歌啊》、《在你心的旁邊》等歌曲，不單旋律優美，編曲層次豐富，更重要的是透過曲詞來表達Belle的情緒和想法，令人百聽不厭。遺憾的是香港片商未有跟隨日本做法，不設IMAX版本放映，未能讓本地觀眾感受到Belle在虛擬世界「U」舉行盛大演唱會，跟數以億計「As」一起享受音樂的樂趣。

上映日期：10月28日