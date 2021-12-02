木村拓哉出道30年首奪報知影帝

【明報專訊】2021年即將結束，影視頒獎禮季節揭幕，第46屆報知電影獎昨天公布得獎名單，日本「萬人迷」木村拓哉憑《假面之夜》首度登上報知影帝寶座，成為出道30周年的里程碑。巧合的是，木村長女心美首次為《漁港的肉子》配音，即贏得最佳動畫獎，大有機會出現父女同台領獎的歷史時刻？

由日本報知新聞社主辦的報知電影獎，自1976年創辦至今，已舉行46屆，去年受疫情影響，未能舉行現場頒獎禮，今年輪到變種病毒Omicron肆虐，為原定本月16日在東京舉行的頒獎活動，增添不少變數。

《接棒家族》永野芽郁封后

大會昨日率先公布得獎名單，現年49歲的木村拓哉憑《假面之夜》榮膺影帝，同片拍檔長澤正美卻敗於《接棒家族》22歲女星永野芽郁手下，無緣再度封后。最佳日本及海外電影分別屬於《那些得不到保護的人》和《007：生死有時》，最佳導演是《接棒家族》前田哲，男女配角獎則落入《孤狼之血Level2》鈴木亮平和《電影之神》寺島忍手上。

今年正值出道30周年的木村拓哉，擊敗《浪客劍心：最終章The Beginning》佐藤健、《殺手寓言：殺手不殺人》岡田准一、《電影之神》菅田將暉、《Drive My Car》西島秀俊及《天外者》已故男星三浦春馬等，首次贏得報知電影獎影帝當然興奮，但仍謙虛地說：「能夠在一眾出色作品及演員中，獲得評審青睞，真的非常高興。」其後再透過社交媒體IG Story轉載得獎照片並說：「多謝所有工作人員和幕前拍檔，謝謝大家。」

《假面之夜》改編自東野圭吾推理小說，講述警方追查少女被殺案，收到匿名信指真兇會在東京柯迪酒店舉行「假面之夜」除夕化妝舞會出現，曾在該酒店當臥底職員的刑警新田浩介（木村拓哉飾），再次穿上制服，跟酒店服務員山岸尚美（長澤正美飾）攜手緝兇。

心美聲演《漁港的肉子》贏最佳動畫

由木村拓哉好友兼笑匠明石家監製的《漁港的肉子》，獲選為最佳動畫，透過試鏡獲得配音工作的木村長女心美，可謂與有榮焉，她透過社交媒體轉述有關報道，跟粉絲分享得獎喜悅。屆時心美有望跟明石家一起上台領獎，如果推測成真，更有機會出現木村父女首度同場合照的畫面，令粉絲相當期待。

提起木村拓哉，其妻工藤靜香昨日透過IG Story上載新相，原來是么女光希為她炮製的早餐，內有黑米飯、水煮蛋、豆腐、梅乾和水果等，賣相精美，自然贏得網民讚賞：「真是一頓充滿愛與營養的早餐。」