難敵Taylor Swift眼神摸手臂 威廉王子：似小狗跟天后上台合唱

【明報專訊】英國威廉王子為了提倡健康精神生活，為Apple Music電台及軟件Fitness+的《Time to Walk》錄製聖誕特備節目，談及子女、喜愛的歌曲，還重提8年前在慈善活動上跟搖滾歌手Jon Bon Jovi和樂壇天后Taylor Swift合唱的往事，笑言難敵後者摸其手臂及看着他的眼神，乖乖像小狗似的跟隨她上台。

威廉王子在節目《Time to Walk》邊行邊說，從英女王伊利沙伯二世位於諾福克郡桑德林厄姆大宅出發，途經聖瑪利亞瑪達肋納教堂，並以威廉跟太太凱特擁有的安默堡為終點。

子女爭播歌 小公主愛跳舞

2013年冬天，威廉王子在肯辛頓宮為無家青少年慈善組織Centrepoint舉行籌款晚會，邀請了Jon Bon Jovi和Taylor Swift參與演出。威廉表示當時Jon Bon Jovi在台上唱歌，Taylor則在台下坐在他左邊，當Jon一曲既畢，有段短暫休息時間，「當時她（Taylor）把手放在我手臂上，望向我雙眼然後說：『來吧威廉，上台一起唱。』」8年後的今天威廉王子表示依然不能相信當日為何會乖乖聽話上台，「老實說，如果Taylor Swift望着你，又摸你手臂然後說『跟我來吧……』我就站起來像隻小狗的跟去」。威廉笑言上台時有點呆滯，直至Jon Bon Jovi的歌聲響起，他才醒過來，「當時想『我站在台上唱《Livin' on a Prayer》嗎？但我連歌詞也不知道啊！』」威廉表示當見到台下年輕觀衆看得開心又不斷歡呼，他更不能像傻瓜一樣破壞演出。

威廉王子在節目中又提及，大多時候早上，8歲喬治小王子和6歲夏洛特小公主都會在吃早餐時爭吵應該播什麽歌曲，威廉會讓子女輪流做主，當下他們最愛的歌曲是拉丁天后、巴塞隆拿後衛碧基的伴侶Shakira的《Waka Waka》；他又透露，該歌響起，正學習芭蕾的夏洛特就會在廚房裏大展舞姿，比她年幼3歲的路易小王子，則會跟隨家姐的舞步到處走，「看着他們享受唱歌跳舞和嬉鬧，真是快樂時刻」。

難忘戴妃邊駕駛邊高歌

當談及最喜愛的歌曲時，威廉王子提起亡母戴安娜王妃；他稱以前念寄宿學校，每逢周一媽媽都會從家裏親自駕駛送他和哈里回校，為了減低他和弟弟在假期過後的焦慮，戴妃都會在車廂播放歌曲，威廉尤其記得Tina Turner的大熱之作《The Best》，「我坐在後座，當時感覺就像真正的家庭時刻，媽媽會邊駕駛邊引吭高歌，即使警察在車內，有時也會跟着一起唱」。

另外，威廉表示也很喜歡搖滾樂隊AC/DC的《Thunderstruck》，尤其周末過後的周一早上，眼睛不大能抬起來，該歌雖然有點吵，卻有喚醒之效，並讓餘下一星期都變得好心情，彷彿可接受任何事及人，他笑言聽這歌連走路也快起來，而且很難不起舞或跟隨拍子點頭。