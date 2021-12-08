《22世紀殺人網絡 復活次元》預告尼歐覺醒打功夫 奇洛李維斯柴咲幸隔空重逢

【明報專訊】拉娜華高斯基（Lana Wachowski）執導、奇洛李維斯（Keanu Reeves）跟嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）合演同系列電影第4集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），將於本月22日在港開畫，最新預告片昨日曝光，奇洛再次扮演「救世主尼歐」，覺醒後重投「母體」戰爭，更高呼「我仍然懂功夫」，粉絲哪有不興奮之理；同日在東京舉行新片記者會，奇洛與嘉莉隔空亮相，並跟8年前合演《浪魂47》的日本女星柴咲幸重逢。

今年9月，《22世紀殺人網絡 復活次元》首度公開預告片，奇洛李維斯以《殺神John Wick》長髮留鬚造型登場，簡單交代故事背景，奇洛扮演「尼歐」一直服用藍色藥丸，好讓自己活在安寧的虛假世界，直至遇上嘉莉安摩絲飾演舊愛「崔妮蒂」，熟悉又親切的感覺油然而生，令他對真實世界產生懷疑，最後從《我們．異》男星耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）手上接過紅色藥丸，令他重返殘酷現實，再次投入跟「母體」的戰爭。

至於昨日公開最新預告片，並沒透露更多劇情，反而剪輯大量動作場面，藉此吸引粉絲入場，例如片尾部分，崔妮蒂一邊跟尼歐說：「我在夢中見過這裏……我的夢在此結束。」似在暗示生離死別，鏡頭一轉，尼歐大展拳腳，把敵人打個落花流水，狀甚興奮地說：「我仍然懂功夫。」令人對尼歐覺醒後的表現相當期待。

《22世紀殺人網絡 復活次元》內地安排明年1月14日上映，日本則提前在本月17日開畫，並於昨天在東京舉行記者會，男女主角奇洛李維斯與嘉莉安摩絲透過視像會議方式參與活動，並跟負責日語配音的《35歲的少女》柴咲幸及演唱日版主題曲的My First Story樂隊主音Hiro隔空對話。

奇洛寫信感動柴咲幸

柴咲幸與奇洛在2013年上映的荷李活片《浪魂47》已曾合作，相隔多年再次重逢，女方即場以英文跟奇洛打招呼，並問對方：「還記得我嗎？」奇洛親切表示，能夠見到柴咲幸非常開心，又說如果他在現場，定會給她一個擁抱。柴咲幸大讚奇洛為人真誠，自爆當年跟他合作時心情緊張，不敢主動跟他交流，反而奇洛苦練日語，更用日文寫信給她，令她非常感動。