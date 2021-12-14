「李英愛」客串《神探具景伊》 結局收視回升

【明報專訊】「韓劇女神」李英愛與全智賢今季同期推出新劇，前者主演有線頻道tvN台慶劇《智異山》，後者擔綱另一有線台JTBC的《神探具景伊》，結果兩敗俱傷，收視同樣令人失望。《神》劇前晚播出第12集結局，收視錄得2.31%，比起上集開播以來新低的1.51%稍為回升0.8個百分點；《智》劇同晚播出第16集結局，收視率亦升至9.22%，仍無法超越第2集最高位的10.66%，只能以單位數字落幕。李英愛在《神探具景伊》結局一人分飾兩角，她飾演具景伊把連環殺人案兇手宋伊景（金慧峻飾）繩之於法後，決定重新振作，跟保險公司調查組組長羅希帝（郭善英飾）、網絡遊戲「隊友」Santa（白成哲飾）等拍檔開設私家偵探社，吸引韓流巨星李英愛登門拜訪，拍檔見狀大表驚訝，具景伊則以口頭禪「很可疑啊」為全劇寫下搞笑句號。

《智異山》結局被批爛尾

至於《智異山》結局講述全智賢飾演韓國智異山國家公園的護林員徐伊江，因揭發殺害登山客的兇手金率（李家燮飾）而遭綁架，其後跳車逃亡，金率遭山泥傾瀉的大石壓死，可謂惡有惡報。原本坐輪椅的徐伊江終於康復，再次履行護林職責；昏迷多時的護林員姜賢祖（朱智勳飾）亦奇蹟地蘇醒，二人在元旦日清晨登上智異山看日出，大團圓結局。不過，網民對於有關劇情並不滿意，狠批《智》劇結局爛尾。