張慕童用詞不當惹內地網民不滿 袁詠儀代子澄清「我們一家愛國愛港」

【明報專訊】袁詠儀與張智霖近年經常到內地工作，兒子張慕童有時會同行，後者早前慶祝15歲生日，他已差不多長得跟爸爸一樣高。張慕童愛玩社交網，前日他在Instagram的限時動態用英語跟網民玩「你問我答」，其間被問到：「Are You in China now？」他回答：「No not right now」並上載早前在香港摩天輪拍的照片，意指身在香港。他的回覆隨即觸動很多內地網民的神經，有解讀成香港不是中國感不滿。袁詠儀昨凌晨在微博發文澄清，稱兒子失言造成誤解，她與張智霖已立即糾正，用詞要正確嚴謹，她表示一家愛國愛港，支持一個中國。

娛樂組

「No not right now」答是否身在中國

張慕童（魔童）前日在IG與網民互動，以英語玩「你問我答」；當中他有回答自己身高是5呎10吋，現在單身。他之前跟金髮女郎到主題公園玩，有網民問他是否跟金髮女郎約會？他說不是。當有問他：「Are You in China now？」他說：「No not right now」及上載在香港摩天輪拍的照片，以此表示自己身在香港。他的回覆惹來大批內地網民不滿，質疑他是指香港並非中國一部分。

袁：立刻糾正 不再犯同樣錯誤

媽咪袁詠儀為平息風波，昨日凌晨在微博發文，表明一家愛國愛港的立場，承認疏於規範兒子不嚴謹的表達，是父母之過。袁詠儀說：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。」

袁詠儀續說：「今（昨）日我想同大家坦誠的是，有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念。」魔童亦已刪去相關帖文。

事件登熱搜 網民反應兩極

內地環球網都有報道，以「袁詠儀深夜回應兒子失言：及時發現糾正，“我們一家愛國愛港”」為題。袁詠儀代子澄清的事件亦一度登上熱搜，不少網民滿意她的交代及讚賞，並覺得部分網民過於敏感；不過亦有網民不接受。