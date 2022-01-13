【開箱】《單身即地獄》「翻版Jennie」萬人迷 宋智雅一炮而紅

文世勳鍾情的對象不喜歡自己，一度情緒低落，幸堅持到最後，終有女生欣賞他。

【明報專訊】韓國戀愛真人騷《單身即地獄》近日在影視串流平台Netflix港區熱播榜稱冠，同類節目已很多，例如歐美的《慾罷不能》、日本《雙層公寓》、韓國去年亦有《換乘戀愛》。香港ViuTV也推出過《脫獨工程》，今年還會開拍《戀愛Staycation》；《單身即地獄》有什麽與別不同？

尺度不合傳統電視台播放

該節目找來9名年輕單身男女，前往韓國無人小島共度9日8夜。他們會將年齡與職業保密，配對成功後才能公開個人資料及離開小島。《單身即地獄》由韓國有線頻道JTBC製作，去年12月18日首播，全季8集。參加者在無人小島生活，配合陽光與海灘，加上衣著性感，所以有韓版《慾罷不能》之稱，由於尺度不適合闔家歡的JTBC播放，所以把版權售予Netflix。

節目起初沒有公布參加者的資料，隨後才陸逐公開他們的年齡與職業。5男分別是27歲健身教練兼模特兒「酒窩男」金賢中，曾在模特兒比賽獲獎；26歲「家務男」文世勳經營高級西餐廳，在節目中也經常下廚；27歲「料理王」金俊植任職健康食品公司代表；29歲崔時訓有「翻版李鍾碩」之稱，是服裝品牌老闆，有網民指他是夜店男公關，但遭他否認；以及29歲經營西裝店的「鬍鬚男」吳振澤。

女參加者分別是留學加拿大修讀神經科學的24歲「白滑女」申芝燕，曾參加韓國春香小姐選舉。熱愛運動的33歲拳擊健身中心老闆姜素妍，擁有古銅色肌膚，又曾主持高爾夫球節目。笑容甜美的26歲普拉提導師安藝媛，以及「撞臉」Blackpink成員Jennie的24歲YouTuber宋智雅。9人背景迥異，但職業與喜好相近，不分男女均熱愛運動，男生更操得一身結實肌肉，而且條件皆不錯，無論如何配對都稱得上門當戶對。

節目擺出5男4女陣容，註定至少一人無法配對成功，即使中途增添兩女一男，湊夠6男6女，也別期望全部可有情人終成眷屬，製作組加新血，擺明志在添亂。參加者勇於試愛的態度，樂與不同異性交流，輕易構成錯綜複雜的感情關係，亦可看到年輕男女的求愛方式與喜好。宋智雅與申芝燕一早起牀，不是運動或吃早餐，而是忙於化妝整理頭髮，安藝媛看到二人打扮漂亮，即與姜素妍耳語：「我們是不是要去補妝？」競爭之心昭然若揭。男生似乎都喜歡樣子精緻、性感、皮膚白滑的女生，申芝燕首集登場，眾男即大讚她膚色白滑，這段對話一度惹來觀眾爭議，指摘他們歧視深色人種。節目還突顯女生愛撥頭髮，特別是宋智雅，撥弄頭髮的鏡頭，每集至少出現10次。

《單身即地獄》可分成兩大「愛情關係圖」；宋智雅的四角戀最受關注，既性感又可愛的她，甫出場已吸引在場男士目光，單憑最初印象，3男已投她一票。其中金賢中早表示對智雅一見鍾情，女方對他亦有好感，二人獲准轉場去稱為「天堂島」的豪華度假酒店約會。金賢中與智雅度過浪漫一夜後，了解加深，感情升溫，一度出現拖手場面。翌日輪到智雅與崔時訓前往「天堂島」約會，智雅穿上三點式泳裝與崔時訓嬉水，加上她甜言蜜語，崔時訓即時「心心眼」，智雅也稱被崔時訓的細心體貼所吸引，周旋在兩男之間。其後30歲舞蹈員兼YouTuber車炫承加入節目，智雅表示性感有型的車炫承符合她理想男友的條件，男方也看中「萬人迷」智雅，形成複雜的四角戀。

4主持評論 說出觀衆心聲

文世勳、申芝燕、姜素妍與吳振澤也出現四角關係。文世勳因為申芝燕一句「你穿粉紅色衫很好看」而開始留意她，兩人經過一次聚餐閒聊，文世勳已認定申芝燕，並表露愛意，原以為雙方心意相通，原來申芝燕對他的感覺只是一般。申芝燕兩度沒選擇與文世勳單獨約會，後者心碎一地。聲稱對姜素妍一見鍾情的吳振澤，與申芝燕約會後，似乎產生好感，申芝燕也大讚吳振澤有魅力。姜素妍感到像失去吳振澤之際，突然打文世勳主意。此時新加盟的女生金秀敏與成敏知，均對文世勳虎視眈眈。文世勳心情像坐過山車，究竟會堅持心中所愛，還是另結新歡？

一衆男女為了爭奪所愛，雖然沒大打出手，但泥漿摔角混戰也看到火藥味。為了爭取與心儀女生前往「天堂島」約會，眾男使出九牛二虎之力。在旁觀戰的女生則擔心心儀對象能否勝出，但即使心儀對象勝出，也未必會選自己，這些複雜的關係與情緒，正是《單身即地獄》賣點。節目還安排主持Super Junior圭賢、《請輸入關鍵詞》李多熙、《藍海傳說》洪真慶及男歌手韓海，以旁觀者身分評論，其中圭賢不時有精闢評語，如看到金賢中夜會宋智雅，崔時訓卻在營內睡覺，圭賢即肉緊表示「現在不是睡覺的時候啊」，點出觀眾的感想。

《單身即地獄》最終替4對男女配對成功，他們可攜手離開小島，但回到日常生活之後，是否真的成為情侶？節目中沒有交代，似乎也不是劇組目的。不論如何，參加者因這節目而人氣急升，躍升為網紅。其中本是YouTuber的宋智雅，社交媒體Instagram粉絲由46萬升至260萬，據報現時工作量大增，獲不少品牌邀請，更會亮相MBC電視台綜藝節目《全知干預視角》，正式進軍演藝界。看着他們尋覓愛情，體驗當中的甜酸苦辣，就像在看一齣愛情連續劇。