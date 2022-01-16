【開箱】《蠟筆小新劇場版》 小新做3分鐘英雄守護家人

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，政府收緊防疫措施，月初公布1月7日起關閉戲院兩星期，前日宣布再延長14天，賀歲檔電影最快可能要到初四上班日才有機會入場觀看。戲院被關，觀眾好像回到去年同一時間，「回歸」影視串流平台尋找娛樂。日本動畫電影《蠟筆小新劇場版：傳說召喚 3分鐘百變大進擊》本月7日於新開設的影視串流平台「let'SEEE奌・睇」上架。

新平台專攻日動畫不收月費

《蠟筆小新劇場版：傳說召喚 3分鐘百變大進擊》2005年在日本的票房達13億日圓（約8800萬港元），但從未在港上映，趁疫情轉戰串流平台「let'SEEE奌・睇」。該平台主力播放日本動畫及電影，如新海誠、細田守的動畫系列，還有《龍珠Z》、《幪面超人》及《麵包超人》等，而且不設月費，逐套電影收費，價格由28至35港元不等，還有免費電影任看。

此片講小新在夢裏與動感超人聯手，從怪人軍團手中救出咪咪子，並學到有關「正義」的真理。睡醒後，母親美冴為家人準備早餐，並催促丈夫廣志與小新起牀。小新又錯過幼稚園校車，美冴唯有踩單車送小新上學。美冴回家後發現自己原來忙到未吃早餐，匆匆吃了杯麵後，與小葵睡着了。就在此時，神秘發光體從牆上「色即是空」字畫後方飛出來，發光體在野原家四處飄浮，被餐桌上的杯麵香味吸引，於是附身在小新的「紅屁股怪獸」上吃了杯麵。睡醒的美冴看到「紅屁股怪獸」在吃她的杯麵，即怒罵對方。原來神秘發光體是來自未來的時空調節員，原不打算來野原家，只因被杯麵香味誘惑才去錯地方。

時空扭曲 怪獸湧現

時空調節員稱未來的時空扭曲了，導致時空裂縫出現巨大的繭，怪獸因此接二連三出現；要打倒怪獸，才能解除時空扭曲現象，否則世界會滅亡。時空調節員懇求野原家協助，將力量借給他們，激發起野原家的正義心，借這股力量變身，但必須3分鐘內打倒並收復怪獸。自此野原家的字畫成為現實與怪獸世界互通的秘道。一直渴望成為拯救世界英雄的廣志與美冴，每日忙於變身擊敗怪獸，連家務、工作都棄之不顧。然而怪獸數目眾多，小新、小葵及小白也一度上場。後來東京春日部百貨遭襲擊，東京鐵塔高空瀰漫詭異烏雲。時空調節員稱，在怪獸世界才出現的巨型大繭已悄悄出現在現實世界，意味時空扭曲情况嚴峻，若趕不及消滅所有怪獸，恐會滅世。小新返家見到廣志和美冴因怪獸實力強大而受傷，為了讓小葵能順利長大入讀大學，並給自己介紹女朋友，小新決定挺身而出對付最強怪獸。

美冴美少女造型遭嘲諷

小新經常搞不清楚狀况，惹人發怒；先在夢中透過「動感超人」學習到做人要有正義感，其後時空扭曲，野原家上下臨危受命，成為救世英雄。小新平日古靈精怪，但當家人面臨危機，即展現出超乎常人的勇氣，拯救家人，帶出拯救世界之前，應先守護家人的信息。

另外，野原家變身後的造型甚有特色，廣志變身擁有結實肌肉的超人，美冴則成為身材豐滿的美少女戰士，小新見她這造型就說：「完全破壞小朋友的夢想。」十分逗趣。野原家的超人造型正好反映他們的內心與思想，即使只得3分鐘，一家上下積極打怪獸，實現成為英雄的夢想。戲中怪獸着陸地點是東京鐵塔附近，也將當地地標帶到動畫中。