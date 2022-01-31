重提遭Justin扯爛衫露乳貼 珍納積遜自爆被列格林美黑名單

【明報專訊】已故流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）胞妹、美國女歌手珍納積遜（Janet Jackson）一連兩集的紀錄片《Janet Jackson》上周五及六一連兩晚在電視頻道Lifetime播出。除談及胞兄性醜聞對她的影響外，又重提2004年在美式足球超級碗決賽中場演出期間，遭拍檔Justin Timberlake扯爛上衣，於逾億觀衆面前露出乳貼，事件帶來嚴重後果，包括她被列入黑名單，不獲格林美音樂頒獎禮邀請。

現年55歲的珍納積遜被視為1990年代樂壇的四大天后之一，有關她的紀錄片《Janet Jackson》分上下兩部分，前半提及跟哥哥米高積遜小時候點滴，包括被對方稱為母豬、肥豬之類，「他覺得很好笑，我也會笑笑就算，可是內心深處很受傷」。

哥哥米高捲性侵 珍納失廣告合約

珍納積遜表示，當年米高被13歲男孩指控性侵，她也受牽連，當時已接拍了一個汽水品牌廣告，而且接近簽約階段，可是米高的性醜聞曝光後，該汽水品牌立即打退堂鼓。珍納自言相信兄長是清白的，「我哥哥永遠不會做那種事，但我依然成為同謀？他們都這樣看」。珍納積遜說當時全家人都支持米高，甚至想搬去跟他一起住，讓他感覺一家人團結一起。另外又提出不如積遜家族舉辦巡迴演唱會，可是米高反應冷淡。珍納認為米高身邊的人可能想對他控制多一點，所以計劃未能實行，「我有點不開心，我們一起長大時並非如此」。

另一方面，珍納積遜重提2004年美式足球超級碗決賽中場表演，遭拍檔Justin Timberlake扯爛上衣，於直播逾億觀衆面前露出乳貼事件。珍納當時的男友Jermaine Dupri及兄長Tito亦在節目中亮相，並再次堅決否認事件是故意安排；珍納胞姐Rebbie更形容事件「可怕」，稱當時其子女看着珍納哭着離開。

稱與Justin Timberlake永遠是朋友

節目中珍納積遜亦首次透露事發後Justin Timberlake曾與她聯絡，並商討是否應站出來發聲明，「當時我對他說，不想有任何戲劇化的事發生在他身上，他們是針對我，所以我跟他說『如果我是你，不會說任何話』」。她又否認兩人仍關係緊張，稱事件誇大得不成比例，「當然這是意外，而且不應該發生，但每個人都在找人來怪責，是時候停下來了。Justin跟我是很好的朋友，永遠都是好朋友，幾日前我們才通過話，我與他都會向前看，也是時候每個人如此」。

珍納積遜稱2018年Justin Timberlake的團隊曾問她是否有興趣再次參與超級碗中場演出，她表示開心可參演，但同時十多年前的舊事又會被翻出。節目中有片段指超級碗表演意外後，VH1及MTV等頻道不播放她的新專輯；有關格林美，她更如入了黑名單，珍納稱不被邀請出席。她的舊愛Jermaine Dupri在節目中表示，他當時是格林美的委員會成員，感到珍納不受尊重，所以亦辭去職務。不過當時有美媒訪問了負責格林美的傳訊部副總裁Ron Roecker，否認沒邀請珍納，反稱是她食言。