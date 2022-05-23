【開箱】《心之烙印》 販賣器官驚慄版《再說一次我愛你》

【明報專訊】影視串流平台Netflix每周都會公布收視，全球非英語節目近來都是韓劇及西班牙語劇天下，譬如上周就有4齣韓劇打入十大，分別是《社內相親》、《魔幻之音》、《我們的藍調時光》及《還有明天》，順次排第3、第4、第6及第9位。西班牙語劇更厲害，《歡迎來到伊甸園》上映第2周，以6249萬觀看小時登頂，緊隨其後是哥倫比亞製作的西語劇《心之烙印》（The Marked Heart），第4周播出，依然有近3000萬觀看時數。

宣布開拍第二季

《心之烙印》上月20日上架，未夠一星期已累計逾6800萬觀看小時，隨即宣布開拍第二季；一如其他Netflix製作，不管收視與口碑好壞，大部分劇集都會留伏線，為續集鋪路，《心》劇也不例外。故事講述家裏開設薄餅店的Simon，跟任職小號手的太太Valeria不但恩愛，育有一女一子，家庭生活美滿。兩人一次外出用膳回家途中發生交通意外，Valeria被綁架，後來警方從湖底尋回屍體。女攝影師Camila在婚禮上暈倒送院，急需心臟移植，為富商Braulio競逐總統擔任軍師的Camila丈夫Zacarias，透過黑市渠道買來心臟，卻向Camila隱瞞。後者康復後經常發噩夢，隱隱覺不妥。Camila拍攝演唱會期間認識了Simon，十分投契，邀請對方看她的攝影展，Simon發現其中一幅照片中的主角正是Valeria參加馬拉松衝線瞬間，告訴Camila其妻被謀殺身亡。Camila後來把照片送給Simon，對他的感覺亦愈來愈強烈，她一方面請記者好友調查心臟捐贈者的資料，另一方面往找靈媒探問，得到的回覆是「心臟不屬於她」，更令Camila覺得不安。

有關器官移植然後戀上心臟新主人的故事，歷來不少，港片也拍過《再說一次我愛你》，劉德華、蔡卓妍及楊采妮主演，戲中的蔡卓妍車禍身亡，心臟捐了給垂危的楊采妮，後者康復後對丈夫疑神疑鬼，後來心臟再次出問題，蔡卓妍的鰥夫劉德華陪楊采妮走完最後一段日子。《心之烙印》的故事比《再》片複雜得多，主角捲入政壇及黑道，牽涉貪腐。足智多謀的Zacarias深愛Camila，不欲失去她，找來黑道 Sarmiento幫忙。但他跟手下Mariachi都不是善男信女，而且心狠手辣，組織亦結構龐大，參與的名醫也不少。護士Karla正是目睹Valeria手術期間仍清醒，良心不安，偷偷致電Simon，結果與母親先後難逃滅口厄運。Zacarias為Braulio角逐總統出謀獻策，連外母Greta都成為形象工程的「祭品」，嫁給Braulio，洗脫好色形象。沒料到當跟Sarmiento鬧翻，後者會一度投向Braulio的競爭對手。

劇情誇張而巧合

最大戲劇衝突是人妻Camila與Simon有強烈感情，但當知道心臟原屬Valeria，而且對方遭殺害才得來器官，Camila陷於極度矛盾與痛苦之中。到底是心臟原有人Valeria驅使她走向Simon？Simon愛着的是她還是亡妻？Zacarias救她一命，卻用非法手段，真的要報警講出真相？

《心之烙印》劇情相當誇張，亦有太多巧合，譬如Simon易容即能混入Mariachi身邊，蒐集殺妻真兇的證據，是黑道太笨，還是他的易容術神乎其技？Simon女兒Samantha戀上樂隊主音Tomas，兩人打得火熱，又捲進Tomas跟黑道的爛帳，而且恰巧是Mariachi的手下，又誤殺了對方，因而遭報復，並且險些被生劏捐出肝臟；最最巧合的，是Simon剛巧在場，拯救了女兒。結局黑道落網，黑警遭同袍踢爆，Braulio當選總統，Simon還跟劇團的朋友上演大龍鳳，讓Zacarias誤以為Camila死去，其實她換個身分遠走他鄉重新生活。然而，下一季還有什麽戲可唱？