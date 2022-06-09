歐陽珮珊離世打擊 郭鋒無法演戲 情緒多年未平復 「𠵱家講起都酸酸哋」

【明報專訊】70歲資深演員郭鋒與1983年版《神鵰俠侶》「黃蓉」歐陽珮珊結婚40年，後者2017年因癌症病逝，郭鋒飽受喪妻之痛，多年來情緒未能平復，無法再投入演藝工作。郭鋒近日接受香港演藝人協會訪問，談到亡妻離世初期，心情像跌落深淵，無法埋位演戲。他說時感到有些心酸，索鼻強忍淚水，並揮手示意暫停拍攝。他有感家庭是人生最大得着，很幸運演藝事業令他認識歐陽珮珊，是天意安排。

郭鋒在太太歐陽珮珊2017年離世後，鮮有公開露面；翻查資料，他在妻子逝世後，只客串過劇集《歎息橋》及電影《怒火》。郭鋒日前接受香港演藝人協會訪問，談及數十年演員生涯，講到亡妻時更眼濕濕。

第一期生 三度進出無綫

郭鋒有「郭大俠」之稱，演出過百套劇集，在訪問中透露1970年投考第5期國泰電懋電影公司訓練班，但電影公司「地震」改組，他另覓工作。剛巧當時無綫招考第一期電視藝員訓練班，郭鋒獲取錄，因而入行。郭鋒首部擔正男主角的劇集是《浪子》，他說當時好緊張。

郭鋒回想當年「四台山」競爭大，無綫、麗的、佳視和港台不時「搶人」，早年跟無綫簽兩年合約，之後麗的（亞視前身）需要人，他被挖角過檔，他笑說：「怎知不約而同有3個『叛徒』，我、許紹雄同劉緯民，大家都在這邊出現。」在麗的工作時，郭鋒拍《無語問蒼天》認識歐陽珮珊，二人於1977年結婚。在麗的工作近4年，1978年他與歐陽珮珊返無綫，他自言前後出入無綫3次，那時好熱鬧、氣氛好，因為大家良性競爭，提升演技。

難稱代表作 只鑽研演技

郭鋒演出過很多劇集，包括《萬水千山總是情》、《創世紀》、《尋秦記》等，不少角色令觀眾留下深刻印象。不過他說覺得每套都一樣，不能稱為代表作，只會每套劇盡能力去創造角色，演好自己的戲。他翻看幾套較出名作品時，也會覺得有不足之處，總認為這樣演會好一點，沒有滿意的時刻。他認為視那套戲是代表作時，自己只會停留在某一水平，反而想繼續鑽研，怎樣演得更好。

感謝親戚朋友非常關心

郭鋒透露跟無綫尚有兩劇的部頭合約，但2017年太太離世後，情緒大受影響，難以投入拍攝工作。他說：「唔得喇，我真係做唔到，個情緒、心情唔得，埋唔到位呀，因為思潮太犀利；所以多謝無綫，唔好意思。」

郭鋒又感謝身邊的親戚朋友非常關心他，「其實有好多都是我太太的學生，他們好關心我，知道我同太太的生活，大家相對是怎樣，好擔心我。初時我（情緒）真係跌咗落去……𠵱家講起都有啲酸酸哋」。說到這裏他強顏歡笑，眼濕濕揮手示意暫停拍攝。

慶幸演藝路上認識太太

鏡頭一轉，郭鋒繼續說：「其實一個人生命的價值，看你點睇，一些人事業為重，一些就重視姻緣、婚姻。我的家庭是我人生最大得着，亦好幸運。當然，人同人無得比較，最緊要是滿足。在事業上得到我其中一種興趣，投入去那個世界，而那個世界裏面認識了我太太，這個是天意安排。」

娛樂組