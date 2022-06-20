《山河令》日本爆紅 張哲瀚膺最受喜愛海外演員

【明報專訊】日本雜誌《Screen》舉辦「第8屆外語電視劇大獎」，不論作品新與舊，由觀眾投選十大最喜愛外語劇集及演員，昨日公布得獎名單。最受日本觀眾喜歡的十大電視演員，內地劇《山河令》張哲瀚稱冠，《新福爾摩斯》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）及《陳情令》肖戰分佔亞季。唯一上榜的女演員是《毒癮女孩》辛蒂雅（Zendaya），位列第4。其餘第5至10位順次為《沉默的羔羊前傳》麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、《陳情令》王一博、《行屍》諾文雷迪斯（Norman Reedus）、《山河令》龔俊、《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）及《怪奇物語》芬禾夫赫特（Finn Wolfhard）。

日本觀衆投選十大最喜愛外語劇，冠亞季分別是《山河令》、《新福爾摩斯》及《陳情令》，其餘第4至10位依次為《行屍》、《狙魔人》、《歡樂滿屋》、《柏捷頓家族：名門韻事》、《魷魚遊戲》、《雪花高離奇命案》及《沉默的羔羊前傳》。據悉十大排名跟往年全是美劇及荷李活演員不同，今年內地劇及演員入榜，甚至登頂，估計跟影視串流平台播放有關，吸納了不少日本粉絲。