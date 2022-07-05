吉澤亮宮崎葵拍Netflix新片 上郵輪破奇案

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日宣布，由《她和他的戀愛花期》坂元裕二編劇、兩代大河劇主角《篤姬》宮崎葵和《直衝青天》吉澤亮合演的新片《In Love and Deep Water》拍攝計劃正式「開綠燈」，入行超過30年的坂元說：「這是日本電影史上最強陣容的愛情喜劇，我一直想拍類似題材，不敢相信可以夢想成真。」同片演員包括《中學聖日記》吉田羊、《悍戰太平洋》菊地凛子、《給力！漫畫社》永山絢斗、《邁向未來的倒數10秒》安田顯及《賢者之愛》高岡早紀等，陣容可謂星光熠熠。

新片由曾跟坂元合作日劇《大豆田永久子與三個前夫》的瀧悠輔執導，故事發生在地中海豪華郵輪榮耀號，吉澤亮飾演盡忠職守的客房管家，跟懷着神秘目的登船的宮崎葵在開往愛琴海途中，合力調查海上命案。吉澤亮表示，「由學生時代開始，我已視宮崎葵為偶像，能夠跟她及一眾出色工作人員合作，加上龐大製作費，感覺相當豪華」。Netflix早前公布2022年首季業績，日本訂戶約有4840萬人，目前跟另一串流平台亞馬遜Prime Video瓜分市場，為了增加當地佔有率，當然要斥資拍好戲。《In Love and Deep Water》暫未公布上架日期。