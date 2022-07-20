【開箱】《海獸獵人》 話語權比槍炮更具殺傷力

【明報專訊】影視串流平台Netflix上周公布7月4至10日的收視報告，新上架動畫《海獸獵人》（The Sea Beast）迅即登上英語電影排行榜冠軍，此片由迪士尼動畫《大英雄聯盟》導演基斯威廉斯（Chris Williams）自編自導，《新特警判官》卡爾奧賓（Karl Urban）及《魔比煞》童星薩里斯哈托（Zaris-Angel Hator）聲演男女主角，表面上講述人類與大自然之間的鬥爭，骨子裏卻在探討話語權的重要性和殺傷力，無論大人或小孩都可看出味道。

船長報仇誓殺海獸

《海獸獵人》不單叫座更加叫好，在著名影評網站「爛番茄」得分甚高，影評人及觀眾分別給予95%和88%好評。電影以虛構的中古時代為背景，講述獵人為了保護家園，聯群結隊出海對付巨型怪獸，多年來雙方死傷慘重，直至獵人雅各（卡爾奧賓聲演）和孤兒梅西（薩里斯哈托聲演）發現這場戰爭的背後，原來隱藏不可告人的秘密，誓要揭開真相，糾正人類錯誤。

故事由《切爾諾貝爾：傷心的兒童》謝諾夏利斯（Jared Harris）聲演克羅船長，帶領銀艾沃特伯號的水手和獵人出海對付怪物揭開序幕。克羅為報30年前遭海獸「紅焰魔」奪去一目之仇，多年來四出搜捕，但總是跟宿敵擦身而過。另一方面，住在古斯鎮兒童之家的女孩梅西，本是君主號的獵人後裔，父母雙亡之後，同樣伺機報仇，某日趁克羅等人殺敗布里寇巴成獸後，興高采烈地到皇宮領賞之際，偷偷潛入銀艾沃特伯號，希望可以留下，成為獵人一員。

紅焰魔無殺人之心

克羅勉為其難，指派船上獵人雅各負責照顧梅西。另一方面，國王突然宣布不再聘用獵人，改由皇家海軍駕駛全新戰艦因佩拉特號對付海獸，克羅不滿遭「用完即棄」，於是向海軍下戰書，誰先捉拿紅焰魔為勝。銀艾沃特伯號全速啟航，跨越椎葛摩爾海，駛過蘭姆佩波島，終於遇上宿敵，雙方展開激戰，就在炮火和長矛橫飛之間，雅各及梅西意外墮海，更遭海獸一口吞掉，克羅既悲且怒，為了報仇不惜違背獵人宗旨，前往穆克許島尋求女巫葛雯巴特比幫助，就算犧牲所有，都要敵人付上沉重代價。

事實卻是，紅焰魔並沒打算殺死二人，只是帶着他們抵達神秘島嶼，梅西猜想海獸從無殺人之心，但是雅各不服，其後遇到島上藍色巨蟹襲擊，紅焰魔拚命保護，情節跟《金剛：骷髏島》相似，最終在雅各和梅西協力下取勝，消弭彼此芥蒂之餘，紅焰魔更願意載着二人返回銀艾沃特伯號。

就在回程途中，雅各無聊翻閱梅西隨身帶備的獵人故事書，發現書中很多情節都與現實不符，開始懷疑海獸是否如傳聞所講，都以殺人為樂？如果不是，哪一方才是挑起人獸大戰的元兇？其後梅西得悉，無論是獵人故事抑或國家歷史，凡是提及海獸的內容，都是皇室出版，真相呼之欲出。

對於兒童觀眾來說，《海獸獵人》是一齣製作精良、富有教育意義的出色動畫，全片一氣呵成，幾乎毫無冷場，映像逼真奪目，令人目不暇給。對成年影迷而言，此片提到話語權的重要性，國王透過編撰歷史，藉以操控人心，卻沒想過它就像一把兩面刃，水能載舟亦能覆舟，一旦國民得悉真相，後果非常嚴重。此外，片中梅西曾說：「我不知誰先發動戰爭，或許更重要的是怎樣結束它。」在俄烏戰爭仍未有平息迹象的今天，這句對白恍如當頭棒喝，值得世人反思。