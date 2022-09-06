【開箱】《秘密任務2》 玄彬婚後不惜身 新片由頭打到尾

玄彬在《秘密任務》及《愛的迫降》兩度扮演朝鮮軍警，坦言短期內不會再演同類角色。

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍今年3月結婚，女方早前宣布懷孕，將為人父的玄彬努力賺奶粉錢，主演新片《秘密任務2：International》明日（7日）在韓國開畫，香港緊貼8日上映。這是玄彬成家立室後首齣電影，票房口碑備受關注。新片集動作、喜劇及愛情元素於一身，勝在不用思考，輕輕鬆鬆度過129分鐘，適合一家大細在中秋長假觀看。

續集加入FBI角色

《秘密任務2：International》講述朝鮮精英特警任鐵令（玄彬飾），為了捉拿跨國毒販張明俊（陳善圭飾）而被派往韓國；因調查行動失敗而被降職到網絡罪案調查科的韓國警察姜鎮泰（柳海真飾），得悉任鐵令來韓查案，主動要求再次擔任對方拍檔，希望藉以立功，重返原有崗位。

姜鎮泰的姨仔朴敏英（潤娥飾）一直單戀任鐵令，得悉有望重逢，愛意即時重燃；任鐵令與姜鎮泰相隔多年再次見面，表面上默契十足，而且合作愉快，事實卻是各為其主，難免互相隱瞞。正當他們找到追捕張明俊的線索，美國聯邦調查局特工Jack（Daniel Henney飾）突然出現，揚言要搶先捉拿疑犯歸案，美韓朝三地警方由此展開互相協助但又互相監視的跨國調查行動。

300萬入場人次回本

新片是2017年上映《秘密任務》的續集，上集講述朝鮮與韓國刑警被迫合作查案的故事，二人因政治文化與生活習慣差異，鬧出不少笑話。當時韓國錄得入場人次781萬，成績相當理想。據報今集製作費為155億韓圜（約9000萬港元），需要300萬入場人次才達至收支平衡。若以首集成績來看，續集要封蝕門甚至賺錢應該不難。

續集由原班人馬演出，導演則換上《喜馬拉雅：絕地救援》李晳勳。今集規模變大，仍保留上集優點，就是動作與搞笑場面皆不缺。電影初段講述朝鮮毒販張明俊在美國犯案被捕，任鐵令前往美國引渡受查。前往機場途中，任鐵令在紐約市中心與前來劫犯的僱傭兵槍戰，場面緊張刺激。另一動作戲是任鐵令與姜鎮泰合力對付十多名流氓，前者隨手拿起烏蠅拍，已把敵方打得落花流水，突顯他身手不凡。與上集比較，劉海鎮動作戲增加，多次在關鍵時候協助玄彬，主要動作場面仍集中玄彬身上，壓軸跟陳善圭在高空對打甚有睇頭。據悉所有動作戲都是玄彬親自上陣，可見婚後亦不惜身。

影射美韓朝三角關係

另一方面，續集加入不少新元素。美國特工Jack加盟，營造美韓朝警方「三角關係」，同時影射這3個國家的現實政治矛盾。首集以男演員為主，剛陽味道十足，續集加強女星戲分，潤娥不再是「花瓶」角色，由情陷玄彬的無業遊民變成教化妝的YouTuber，她跟任鐵令重逢後，愛火重燃，但中途遇上高大英俊的Jack，單方面陷入三角戀，鬧出不少笑料，緩和緊張氣氛。

《秘密任務2》透過韓國、朝鮮和美國刑警的利害關係，營造衝突場面，再利用反派角色作引子，促成三地警方合作，最後他們化身英雄，拯救無辜巿民，類似警匪片的典型方程式雖然不算新穎，至少過程流暢，笑着走出戲院，經已值回票價。

上映日期：9月8日