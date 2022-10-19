【開箱】《哈洛根先生的電話》 溫情有餘驚慄不足的「史」片

積頓馬堤（左）跟當奴修打蘭（右）演活一對沒有血緣卻感情深厚的「爺孫」情誼。

【明報專訊】改編自美國驚慄大師史提芬京（Stephen King）短篇小說的新片《哈洛根先生的電話》（Mr. Harrigan's Phone），10月5日在影視串流平台Netflix上架，隨即登上全球英語電影收視榜亞軍，可惜叫座不叫好，影評網站「爛番茄」得分只有45%，歸根究柢都是導演約翰李亨閣（John Lee Hancock）貪多務得之過。

史提芬京最佳內容提供者

隨着影視串流平台興起，原本已鬧劇本荒的荷李活，「搶人才」情况變得更嚴重，小說產量驚人的史提芬京便成了最佳內容提供者，驚慄片《哈洛根先生的電話》正是出自他手筆，論驚嚇程度難以跟電影版《凶靈》、《小丑回魂》等相提並論，開放式結局更招人詬病。如果把此片當成溫情電影欣賞，效果可能較易接受。

繼《小丑回魂》系列後，童星出身的積頓馬堤（Jaeden Martell）再次參演史提芬京小說改編的電影，跟《飢餓遊戲》老牌男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）演繹「爺孫」情誼，雖然後者戲分不算多，每次出場卻很搶鏡，成為觀眾追看下去的最大動力，遺憾的是隨着他的角色病逝，本片吸引力亦如斷崖式下降。

電影以王爾德名言「若諸神要懲罰我們，必先讓我們如願以償」揭開序幕，故事由2003年的緬因州小鎮說起，單親家庭長大的男孩克雷格（積頓馬堤飾）與富豪哈洛根（當奴修打蘭飾）在教會相遇，後者見他聰明伶俐，於是請他每周上門念書解悶，一老一少從此建立深厚感情。

時光荏苒，昔日的小男孩已變成中學生，雖然校園生活多姿多彩，但他仍堅守約定，每周登門念書，某日哈洛根忍不住問他：「是義務還是其他原因？」克雷格想也不想便答：「我喜歡這裏的氛圍，喜歡書本的味道，因為喜歡，所以便來。」老富豪聞言既驚訝又感動。其後克雷格更把獎券贏得部分彩金，買了一部手提電話送給哈洛根，令後者大開眼界之餘，二人聯繫更加無間。

直至某個星期二，克雷格如常在放學後來到哈洛根大宅，驚見後者因心臟病發離世，死前仍然手執電話，估計是在致電克雷格前已氣絕身亡。他懷着悲痛心情出席喪禮，並偷偷把手機放入對方衫袋內，原意是為陪葬。豈料翌日克雷格收到對方短訊，令他又驚又喜，忍不住告知父親，卻遭冷淡對待。

電影下半部變《死亡筆記》

這件無法解釋的神秘事件，隨着克雷格把同學肯尼欺凌他的不快事情，致電向哈洛根傾訴後，變得一發不可收拾，因為翌日肯尼無端墮樓身亡；同樣事情再次發生在一名醉駕司機身上，克雷格驚聞中學老師遭人撞斃，司機卻逍遙法外，一時情急再次致電哈洛根，要求他懲戒「兇手」，結果司機倒斃浴室，死因相當詭異——吞下半件肥皂哽死，而該肥皂正是老師愛用的品牌。

電影下半部分彷彿變成《死亡筆記》，克雷格透過電話「遙控」哈洛根亡靈殺人，原本可以像《死神來了》般驚心動魄的情節，導演約翰李亨閣拍來平淡如水，毫不緊張刺激，最大原因是他太貪心，不甘只拍一齣傳統驚慄片，於是把大部分心思都投放在上半場的「爺孫」相處過程，篇幅過長導致小說最嚇人的部分反而匆匆帶過，開放式結局更有落雨收柴之感，「爛番茄」評分不及格，絕不令人意外。

幸好兩名男主角表現亮眼，為電影挽回不少分數。現年19歲的積頓馬堤，演技跟年紀不相稱，他在美劇《捍衛我兒》扮演兇案疑犯表現出色，本片跟當奴修打蘭幾幕相處和對答戲分，盡顯仰慕和敬畏之情；曾獲奧斯卡終身成就獎的87歲當奴修打蘭演技更毋庸置疑，他對克雷格時而諄諄善誘，時而嚴厲教訓，愛才之心表露無遺，是全片最窩心之處，難免令人聯想起導演約翰李亨閣的代表作《守護有心人》，可惜兩片質素相差太遠。