【開箱】《幪面超人Black Sun》 政客比怪物更醜惡

【明報專訊】庵野秀明監製兼編劇的《新．超人》叫好叫座，日本票房收近44億日圓（約2.4億港元），趁他執導另一特攝片《新．幪面超人》明年上映前，日本影視串流平台Prime Video搶先於10月28日推出劇集版《幪面超人Black Sun》（Kamen Rider Black Sun），請來《孤狼之血》導演白石和彌執導、《Drive My Car》西島秀俊及《這份愛要加熱嗎？》中村倫也合演，全季10集，香港觀眾亦可在Prime Video收看。

新版本分3個時間軸

《幪面超人Black Sun》是日本TBS電視台1987年特攝劇《幪面超人Black》的重拍版，也是慶祝《幪面超人》系列面世50周年的重頭戲，難怪台前幕後陣容強勁。新劇僅保留原作角色和組織名稱，白石和彌重新建立一套更貼地的世界觀，「超人打怪物」不再是特攝劇的唯一賣點，政客製造、操控，甚至販賣怪物以謀取私利，到底超人應該對付怪物還是政客？

新劇分成3個時間軸，首先是第二次世界大戰期間，日本科學家奉政府之命研發生化武器，更以真人為實驗對象，結果創造出第一代怪物「創世王」，禍延後世；1970年代，實驗室人員把「帝王石」分別植入兩名男孩：南光太郎和秋月信彥體內，從此變成半人半怪物（即幪面超人）。幕後操控怪物的戈爾哥姆黨三神官，希望從二人之間選出接任為黨領導創世王的最佳人選，可是二人拒絕就範，南光太郎趁亂逃脫，秋月信彥失手被擒。到了2022年，人類與怪物共存半世紀後，社會矛盾日增，兩派互相廝殺，亦有人鼓吹和平相處，少女小葵（平澤宏宏路飾）正是後者，她甚至到聯合國發表演說，呼籲國際社會關注怪物權益，減少歧視，支持共融。

小葵返回日本後遭怪物「蜘蛛怪人」襲擊，幸獲南光太郎（西島秀俊飾）變身成幪面超人「黑日」相救，二人命運從此聯成一線。小葵以為是反對派人士買兇殺她，真相是戈爾哥姆黨覬覦她身上佩戴的帝王石，藉以製造新一代創世王。帝王石重現人間，秋月信彥（中村倫也飾）受到感召，體內超能力暴增，擊毀身上枷鎖，逃脫後跟南光太郎見面，提醒對方勿忘當年約定：搗破戈爾哥姆黨，以及殺死創世王，世界才有真正和平。

日本首相波堂真一（大柴亨飾）與戈爾哥姆黨狼狽為奸，利用怪物爭取選票，並暗中培養怪物兵團，既可增強個人軍事力量，同時亦高價轉售圖利。另一方面，南光太郎早已厭倦戰鬥，拒跟秋月信彥合作，後者覺被背叛，決定以幪面超人「影月」身分，反過來統領怪物，然後統治世界。這對昔日好兄弟，最終為了各自信念，難逃生死決戰。

白石和彌首拍特攝劇

白石和彌曾經執導《東京失樂園》、《凶惡》、《鳥獸行》和《孤狼之血》系列等得獎電影，作品充斥犯罪、暴力、黑暗等元素，首次執導特攝劇《幪面超人Black Sun》亦沒有令粉絲失望。相比昭和時代的原裝版本，《幪面超人Black Sun》風格更黑暗也更現實，劇中政客勾結怪物，兩者表面合作，其實互相利用，大玩黑金政治手段；人類跟怪物共存，結果觸發種族歧視，爆發社會抗爭，亦把劇集推高到另一層次。

創世王雖是戈爾哥姆黨領袖，然而他的存在價值是提供血液以煉成怪物補給品「熾熱天堂」，畢生奉獻所有，直至油枯燈盡，三神官便會選出接班人，延續照顧後代的神聖使命；反觀日揆波堂真一只會利用怪物撈取政治本錢，同時中飽私囊，最後用完即棄。人類自命高等生物，其實比怪物更卑劣，諷刺意圖昭然若揭。

《幪面超人》目標觀眾一直以兒童為主，盈利主要來自玩具銷售，因此角色設計要美觀、線條要簡約，更直接的說法是「入屋」。《幪面超人Black》推出後，風格轉為「成人向」，無論超人或怪物造型變得更接近昆蟲，跟兒童或家長的美學要求背道而馳，故事更首次出現超人對付超人的悲劇結局，對後來的作品產生重大影響。《幪面超人Black Sun》延續這份暗黑美學，超人黑日的首階段變身造型，相當接近蝗蟲本體；戰鬥時把背部的蟲腳硬生生扯出來，變成血肉相連的佩刀，更是系列從未出現的血腥暴力程度，難怪無法在免費電視台播放，只可透過影視串流平台欣賞的「18禁」劇集。