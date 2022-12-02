【開箱】《分貝恐襲》 金來沅扮韓版拆彈專家 智鬥李鍾碩

馬東石主演動作片《犯罪都巿：極拳執法》票房大賣，吸引逾千萬人次入場觀看，成為韓國今年最賣座電影，同時掀起動作片熱潮。同類電影《分貝恐襲》剛於11月16日在韓國上映，香港延至12月1日開畫，新片集合三大韓劇界「男神」包括《Doctors》金來沅、《律戰江湖》李鍾碩及《女神降臨》車銀優合演，講述李鍾碩在鬧巿放炸彈，巧妙地透過聲音分貝來操控，退役海軍艦長金來沅捲入這宗恐怖襲擊，必須在限時之內，解除炸彈危機。

救人英雄的黑歷史

《分貝恐襲》由《我女友見到鬼》黃仁浩執導，以韓國海軍駕駛潛水艇執行任務揭開序幕，在回航途中，突遭來歷不明魚雷攻擊，副艦長姜度永（金來沅飾）指揮船員避開魚雷，可是船身受損而無法航行，被迫停泊在海底。數十海軍等待救援，面對天氣不穩，救援需時，加上艇內氧氣不足，船員危在旦夕，最終有一半海軍獲救，副艦長成為救人英雄。

潛水艇意外發生後一年，已退役的姜度永獲軍方表揚，出席嘉許儀式，突然接到來歷不明電話，炸彈狂徒全盛泰（李鍾碩飾）宣稱在兒童遊樂場及足球場分別放置炸彈，特別之處在於它是對噪音有反應的聲音炸彈，若果炸彈附近的噪音分貝超出指定範圍，它就會爆炸。姜度永隨即趕赴球場，在記者吳泰昊（鄭尚勳飾）協助下，成功阻止人命傷亡。

瞄準軍方為弟報仇

電影主線是退役海軍姜度永在鬧巿四出奔走，原因是炸彈不只一個，除了足球場和兒童遊樂場外，主題公園游泳池及會議中心亦設置分貝炸彈，姜度永逐一拆解，全片110分鐘緊張刺激，幾乎毫無冷場。

根據電影中段解釋，姜度永捲入炸彈案的原委，以及狂徒目的。原來海軍潛艇停泊在海底期間，姜度永為了拯救最多生命，保留艇內足夠氧氣等待救援，決定讓所有船員抽「生死籤」，結果一半船員缺氧身亡，餘下倖存船員亦因內疚而患上創傷後遺症。全盛泰正是艇上海軍，曾反對姜度永的「生死籤」建議，但他無力反抗，目送胞弟全泰龍（車銀優飾）犧牲。全盛泰其後得悉當日攻擊潛水艇的魚雷來自韓方，軍方一直隱瞞，於是策劃炸彈襲擊，向軍方及姜度永報仇。

分貝炸彈構思成謎

分貝炸彈構思有趣，導演為了突顯相關設定，拍攝許多「有聲音」的畫面，例如電熱水煲的水滾聲、打開窗門聲、電飯煲開啓聲、廚師切菜聲等日常生活噪音，接着出現足球場及泳池群眾的歡呼聲，生動地把引爆炸彈的源頭展現出來，藉以營造緊張氣氛。不過，電影並未解釋全泰盛為何設計這款炸彈，或者跟海難事件有何關係，僅表示有關行動是為復仇，難免顧此失彼。

飾演副艦長姜度永的金來沅，與炸彈狂徒李鍾碩互鬥演技，成為電影最大看點。金來沅在戲中飛車、潛入水中拆炸彈，在沒有太多電腦特技及替身的幫助下，親身上陣演出大部分動作場面，加上時而冷靜、時而感性的內心戲，表現搶眼；李鍾碩也不甘示弱，他在潛水艇內激動地反對副艦長的決定，然後面對胞弟的犧牲，導致他變成炸彈狂徒，展現瘋狂一面，各種情緒拿揑準繩。至於首次登上大銀幕的車銀優，戲分雖然不多，仍令人留下深刻印象。

上映日期：12月1日