《今際之國的有栖》包辦非英語節目首兩位 《神探白朗2》Netflix收視稱冠

上周四首播的《今際之國的有栖2》收視稱冠，未知與新加盟的山下智久裸體演出是否有關。

【明報專訊】被視為《神探白朗：福比利大宅謀殺案》續集的《神探白朗：抽絲剝繭》，由《星球大戰：最後絕地武士》賴恩莊遜（Rian Johnson）編導、「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演，屬於影視串流平台Netflix重大投資的作品，上周五（23日）上架，3日累計8214萬觀看小時成為上周冠軍，但未能躋身Netflix歷來新片首播5強位置。上周四上架的日劇《今際之國的有栖2》亦成績驕人，與上季包辦非英語節目收視冠亞軍。

Netflix前日公布12月19至25日收視；英語電影方面，《神探白朗：抽絲剝繭》上架短短3日，累計8214萬觀看小時稱冠，第2至10位佔了半數是聖誕題材電影，順次為紀錄片《火山危機：白島救援行動》、動畫 《皮諾丘》、《聖誕怪傑》、《C奶同學會2》、《聖誕老人的忠粉》、《聖誕大件事》、《聖誕傾情》、《殺手列車》及《聖誕大件事2》。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映，4000萬美元成本，結果大收3.1億美元（約28.8億港元），Netflix遂斥資4.69億美元買下版權，並邀請導演兼編劇賴恩莊遜多炮製兩集，丹尼爾基克回歸演出。續集《神探白朗：抽絲剝繭》今年9月在多倫多影展世界首映；Netflix一改開台以來習慣，上月感恩節假期安排《神探白朗2》在全美國3大連鎖戲院上映一周，雖然Netflix沒公開票房，據Variety等美媒報道，該片成績不錯，累收1500萬美元（約1.17億港元），到本月23日聖誕假期前正式上架。《神探白朗2》雖然首播收視稱冠，但8214萬觀看小時，只能排在Netflix英語電影首周收視榜第6位，第1至5位依次為 《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》、《超時空亞當計劃》、《灰影人》及《無赦》。有美媒分析，《神探白朗2》首周收視不算突出，但按照Netflix標準是統計首28日成績，《神探白朗2》仍有機會後來居上，並以珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演的《無赦》為例，首周播出錄得8590萬小時，可惜口碑欠奉，在28日累計成績只能位列第8。愛情片《紫心愛戀》首播時錄得4820萬小時，遠遜《無赦》，最後以2.28億觀看小時佔史上第7，比《無赦》2.147億小時的排名更高。

《星期三》收視五連霸

另一方面，《怪誕城之夜》添布頓（Tim Burton）執導的《愛登士家庭》外傳《星期三》，成為英語節目收視冠軍五連霸。新上架的《艾蜜莉在巴黎3》屈居亞軍，首季亦重新上榜，位列第10。第3至9位順次為新劇《黑函情報戰》、紀錄片集《哈利王子與梅根》、動畫《超音鼠：回家大冒險》、真人騷《慾罷不能》、楊紫瓊主演的《獵魔士：血源》、紀錄片集《我殺人》及《最好的妳2》。

非英語節目方面，山下智久新加盟與山崎賢人、土屋太鳳等上季原班人馬參演的日劇《今際之國的有栖2》，以6119萬觀看小時登頂，首季亦以1886萬小時，位列第2。韓劇中以宋仲基主演的《財閥家的小兒子》（香港地區在黃Viu播放）成績最好，錄得1701萬觀看時數佔季軍。韓劇《還魂2》、《還魂》及真人騷《單身即地獄2》分別排第5、第8及第10位。