徐日勤杜自持訴往事悼師父顧嘉煇 鄭國江欣賞故友跨界別成就

【明報專訊】被譽為「香港樂壇教父」的顧嘉煇本周二（3日）在加拿大逝世，享年92歲。無綫前晚製作特備節目《忘不了的殿堂音樂大師 顧嘉煇先生》，邀請顧嘉煇兩名徒弟徐日勤、杜自持，以及昔日合作無間的填詞人鄭國江等亮相，分享與顧嘉煇的相處點滴，並透過電話訪問多名曾與顧嘉煇合作的歌手，包括徐小鳳、關菊英及仙杜拉等。李龍基、歐瑞強現場演繹顧嘉煇的作品。鄭國江最欣賞顧嘉煇跨界別成就，除音樂還有繪畫。徐日勤表示從顧嘉煇身上最大得益是學識編曲，稍後會赴加拿大出席喪禮。

記者：陳釗

徐日勤表示顧嘉煇（煇哥）生前共有4個徒弟，依次序為大師兄鍾肇峰，之後是周啟生、他和杜自持。他與煇哥其實沒正式拜師，師徒情由做學師仔幫對方抄譜開始。

問到煇哥是否嚴師？徐日勤笑說：「他當時根本忙到嚴格都沒時間，之後又帶我入無綫做樂手，我都是從他的譜偷師自學。」徐日勤續稱從煇哥身上獲最大得益是學識編曲，而且對方零架子，「我識了煇哥幾十年，亦師亦友，他從未對我大聲過一句。我覺得他不止是音樂大師，還是藝術家，尤其寫得一手靚字，工整得像列印出來」。

徐：煇嫂好平靜 不需安慰

徐日勤透露是煇哥的女婿告知師父死訊，知道煇哥走得安詳，煇嫂和子女兒孫都陪伴在側，「而且煇嫂是捉實煇哥的手，很浪漫。我本來很擔心煇嫂，但跟她通電話後，她好平靜，不需要我安慰」。徐日勤表示知道師父的喪禮日期後，便會啟程赴加拿大出席。

杜：師父寫譜編曲最犀利

杜自持憶述1982年大膽走上煇哥屋企拜師，但第一次被拒絕，過了一年再試，「因當時徐日勤很忙，煇哥就叫我幫手，後來每日也到煇哥屋企或錄音室，幫手為電視劇配樂，邊看邊學」。杜自持稱煇哥最犀利是寫譜、編曲，不需要用琴去彈，所有旋律都在腦裏面，一支筆一張紙便能寫出來。但沒想到2023收到第一個消息就是這個，所有回憶即時湧現腦海。

鄭：音樂繪畫同樣出色

鄭國江覺得最可惜是煇哥太早退休，稱兩人相識於1978年，不過煇哥向來不多出聲，大家主要是歌曲上合作，「我們住得近，他住窩打老道山，我住勝利道，我從窗口可望到他的露台，煇哥攞譜來我家只需3分鐘路程」。問到與煇哥合作過的作品中，哪一首較難忘？鄭國江稱兒歌有《小太陽》、《小時候》及《讓我閃耀》；劇集歌有《男子漢》、《難為正邪定分界》、《誰可改變》、《幸運是我》及徐小鳳的《情比雨絲》等。

鄭國江表示自煇哥移民加拿大後，偶爾回港大家都有見面，此外就甚少聯絡，因他沒用電腦又不流行寄信。他坦言最欣賞煇哥是跨界別成就，除音樂上還有美術，「他沒寫歌後就畫油畫，而且畫得很好，更曾回來開展覽，回去加拿大也有繼續創作」。

關菊英有幸唱到煇哥作品

李龍基即場演繹《男子漢》後稱，很幸運獲煇哥度身訂做此曲，記得當時錄音期間，煇哥無意中經過提示了幾句，令他很有壓力，最後錄了4小時。徐小鳳、汪明荃、葉麗儀、張德蘭、呂方、關菊英、仙杜拉、陳潔靈及葉振棠等接受電話訪問。關菊英表示唱過煇哥作品的歌手都會更上一層樓，自覺幸運唱到對方的歌，「雖然煇哥已離開了，但他的歌曲永遠在我們心裏」。憑一曲《上海灘》唱到街知巷聞的葉麗儀，稱每次唱這首歌都充滿感恩，開演唱會必唱。陳潔靈表示黃霑曾說過煇哥是中國人的貝多芬，她覺得很貼切，煇哥是超級天才。