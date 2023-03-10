最怕被指藉緋聞男友博人氣 余潔滢少提邱傲然為妙

余潔滢首次擔任節目主持，有很多難忘經驗，是很好的磨練。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】隨着香港全面通關，日本再成為港人旅遊熱選目的地之一。自小追捧動漫的余潔滢（Zoe），上次「朝聖」相隔已差不多6年，疫後首次重遊，伙李月兒為HOY TV主持旅遊節目《女遊日本》。拍攝50日的行程，包括東京、大阪、奈良、神戶、箱根、京都等多個新蒲點，展開行、食、買、玩的難忘旅程。

入行8年，Zoe第一次擔任節目主持，藉工作機會乘機旅行，享受浸溫泉、玩滑翔傘、嘗美食，賞紅葉和初雪靚景，縱使過程艱辛都值得。她說：「我好怕凍，從未試過冬天旅行。拍攝時室外氣溫只有零度，著羽絨再貼幾個暖包上身，鏡頭前扮若無其事，事實凍到講對白都口震震。難忘下雨天在大阪划獨木舟，對手浸落水全濕，感覺冰凍，拍攝途中遇到小問題，隻艇滯留在河上，吹風近兩小時。一上岸工作人員即送我們上車，遞上熱飲和毛氈保暖，慶幸沒有凍病，否則可能影響拍攝進度。」

不理價錢盡情掃貨

克服難關的Zoe為獎勵自己，花費幾萬元狂掃心頭好也不感肉赤，興奮分享收穫豐富，「當年仍是學生，沒有太多錢要慳住買，如今工作有收入，趁日圓匯率低，可以不理價錢盡情掃貨。專攻一些香港未有現貨的潮牌，在日本可以用正價，不用捱炒價，還買了很多古著，部分戰利品買完即著，共20集的節目，好難集集不同衫出鏡，需花心思左配右搭」。

不介意活在胞姊影子下

跟胞姊余香凝身形樣貌俱似，常被以「余香凝細妹」介紹，Zoe不介意活在胞姊影子下，最重要清晰找到自己目標。她說：「拍廣告、劇集、唱歌、主持樣樣都有試。主持節目可以做自己，演戲可以創造角色，演繹與自己性格完全相反的人物。大家見我平日比較斯文，真實的我頗男仔頭性格，好想扮演男人婆、瘋癲或者大反派角色。」為隨時接受角色挑戰，更自費上堂學戲。

不排除跟Tiger有發展機會

Zoe與MIRROR成員邱傲然（Tiger）傳了緋聞近3年，本來做朋友可以大大方方，只是擔心惹「小虎隊」（粉絲暱稱）不滿，才有所避忌。Zoe解釋：「大家識得耐，當然不介意合作，但好驚Tiger粉絲誤會我藉他宣傳上位，『黐』他博人氣，所以平時工作不提對方名字最好。」

問到跟Tiger的發展可能？Zoe強調目前是好朋友關係，將來的事難以預料，「我不能好肯定講，大家有沒有發展可能，將來會點暫時未知，不過這一刻大家都好努力以事業為先」。Zoe讚賞Tiger早前主持節目表現不錯，看得出他將調皮又風趣的性格流露出來，展示在舞台表演以外比較真實一面。相反Zoe嫌自己主持節目有點拘謹，不夠放，稱要向對方好好學習。

記者：林蘊兒

服裝：Emma Wallace