近千粉絲逼爆商場 ITZY讚港迷「世一」

【明報專訊】韓國人氣女團ITZY一連兩日（11和12日）在亞洲博覽館舉行世界巡迴演唱會，昨日率先現身銅鑼灣皇室堡出席記者會，吸引近千粉絲圍觀，逼爆商場氣氛熱烈。ITZY成員禮志、Lia、留真、彩領及有娜甫現身，全場粉絲即時尖叫，她們以廣東話自我介紹，禮志表示首次來港，即感受到港迷的熱情；留真透露成員乘坐中環摩天輪，欣賞維港夜景，又說喜歡港產片《重慶森林》，坐車途中看到戲中場景感興奮，自爆最愛主角梁朝偉，讚他「好靚仔」；有娜與隊友均愛吃甜品，最想品嘗雞蛋仔及蛋撻。

在記者會上，禮志、留真及彩領即場表現舞技，炒熱氣氛，彩領自認害羞，幸好有粉絲歡呼打氣。提到ITZY去年開始世巡，有何難忘回憶？留真賣口乖說是「今天」，因為見到香港粉絲；Lia稱在各地演出，粉絲都有驚喜安排，因此每場都很難忘。

被問到哪位成員是「語言擔當」，負責跟各地粉絲溝通？禮志被指記性好，背誦各種語言的簡單詞彙，她即場示範用廣東話說「我愛你」、「心心」；彩領亦讚香港粉絲是「世一」，惹來台下粉絲尖叫。提到今次香港兩場表演門票迅速售罄，留真稱很驚訝，不忘提醒粉絲記得帶應援燈入場睇騷。

活動尾聲，成員輪流讓粉絲拍照，Lia表示見到現場近千粉絲，覺得非常感動，承諾開騷會努力演出，報答大家支持；留真則叮囑粉絲回家路上小心，果然體貼。

記者：蘇珮欣