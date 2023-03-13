開箱：《倫敦生之慾》標尼爾爭影帝 石黑一雄挑戰黑澤明名作

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮今日中午所有賽果將塵埃落定；《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）、《日麗追憶》（Aftersun）保羅麥斯卡（Paul Mescal）、《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）和《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）與《倫敦生之慾》（Living）標尼爾（Bill Nighy），均首入圍爭影帝，後者更是當中最年長，《倫》片由諾貝爾文學獎得主石黑一雄擔任編劇，亦有份角逐改編劇本獎。

保守公務員死前尋人生意義

《倫敦生之慾》講述1950年代倫敦，公務員Williams先生過着如一潭死水的生活，在日復日的文書工作中熱情殆盡。他中年喪偶，與兒媳同住，卻不算和睦。經身體檢查發現自己罹患絕症，驚覺時日無多，決定從工作中出走，找尋活着的意義，兜兜轉轉決定重拾工作。此片由《怪你過份美麗》奧利華赫曼雷斯（Oliver Hermanus）執導，是去年東京影展閉幕電影，石黑一雄把日本導演黑澤明的名作《留芳頌》改編，日本變成英國，時代背景卻同是1950年代。

68歲石黑一雄在日本長崎出生，5歲隨海洋學家父親遷居英國，在當地成長及受教育。除贏得諾貝爾文學獎外，他的小說曾翻拍成《告別有情天》及《愛•別讓我走》等電影。石黑一雄稱不習慣改編自己的小說，卻自幼受黑澤明的《留芳頌》影響甚深，認為外界讚賞看似很美好，對於成敗的看法其實很個人，真正的人生意義要自己尋找。他受訪時表示《告》《愛》兩片的原著小說，也受到《留芳頌》影響。《倫敦生之慾》把背景改為戰後不久的倫敦，認為那時有着最後一代的紳士，「我不是說紳士已完全消失，但那年代男性到特定年紀都會有相近行為、衣著及態度，某一階層就像片中的Williams先生，像我成長時看到的英國，一直很好奇他們怎樣形成」。石黑一雄指出，寫劇本跟小說不同，前者完成後，會有一組人需依靠它繼續其他工作，因此需要協作。據報石黑一雄的小說《被埋葬的記憶》（The Buried Giant），將會由《皮諾丘》導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）搬上大銀幕拍成動畫。

其實《留芳頌》也不是黑澤明原創，而是改編自俄國大文豪托爾斯泰（Leo Tolstoy）小說《伊凡．伊列區之死》，巧妙地把原著19世紀的聖彼得堡改為二戰後百廢待興的東京，主題依然是當人面對死亡如何尋找生命的意義；但那時候的日本，急切需要相信即使最平凡的小職員，也可高尚及有英雄氣概。石黑一雄把故事設在1950年代的英國，除了童年對紳士的回憶，似乎缺乏了《留》片的時代意義，雖然片首的影像營造了當時的氣氛，卻也僅此而已。在《真的戀愛了》演過氣搖滾巨星會搞笑的標尼爾，演活了保守公務員如何在生命盡頭重拾活力與道德勇氣，一洗政府官僚頹風，造福百姓，成為同事的楷模。

奧斯卡候選片 串流平台上架

《倫敦生之慾》及《法貝曼：造夢大師》現可透過NowE租看；其他候選奧斯卡電影《奇異女俠玩救宇宙》、《壯志凌雲：獨行俠》、《貓王》在HBO Go上架；《鯨》、《阿凡達：水之道》、《海邊電影院》、《Tar》、《親陌》、《巴比倫：星聲追夢荷里活》仍在戲院上映；《黑豹2：瓦干達萬歲》、《熊抱青春記》、《火山摯戀》正在Disney+播出，《伊尼舍林的女妖》亦於本月15日在Disney+上架。《日麗追憶》、《所有的美麗與眼淚》將於香港國際電影節放映。《沒有聲音的女人們》則是M+戲院春季選映節目之一。《西線無戰事》、《革命雙雄》、《金髮夢露》、《神探白朗：抽絲剝繭》、《中有，部分真實的偽記事》及《皮諾丘》在Netflix上架。《阿根廷1985》與《攜步渡水橋》則分別在Prime Video及AppleTV+播放。